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韓國電子入境卡將台灣標示為「中國台灣 CHINA（TAIWAN）」，外交部要求韓國修正，否則將反制，把「台灣電子入國登錄表」的標示中原列「韓國」的名稱，調整為「南韓」，不過韓國網友對此似乎不以為意。國民黨立委賴士葆今（20）日受訪說，要讓韓國有感，應該把首都首爾改回「漢城」。賴士葆說，韓國對台灣的做法是狠狠打一巴掌，但台灣的回應卻顯得輕輕拍一下，缺乏實質效果，「南韓」與「韓國」在語意上並無貶抑意味，難以構成有效反制，「南韓」一詞在國際上屬於中性稱呼，並未帶有貶義，很多人也習慣以「韓國」、「南韓」或「北韓」區分。國民黨立委葉元之今受訪也說，林佳龍身為外交部長，卻讓台灣在國際上陷入爭議，表現非常失職。他並提到，韓國部分網友對民進黨本就存有反感，前總統尹錫悅發動戒嚴，民進黨還支持，韓國網友罵民進黨的支持者是蟾蜍，罵得非常難聽。葉元之說，林佳龍的作法又讓韓國網友繼續嘲諷台灣，雙方會繼續出現「敵意螺旋」，林佳龍要知道自己負責外交，不要把民進黨搞鬥爭那一套，帶到國際上去。