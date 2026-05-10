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立法院長韓國瑜今（9）晚率10名跨黨派立委，赴法國及英國推動國會外交。韓國瑜致在桃園機場受訪時表示，台灣外交處境艱困，拓展國際空間實屬不易，此行率領立法院跨黨派委員，將代表中華民國全體國民，與歐洲的國際友人傳遞台灣5項優勢，包括全球領先半導體、傲視全球的醫療衛生技術、佔台灣企業比重9成5的中小企業、名列前茅的宜居國度和和台灣人最驕傲的優點，台灣有100%享有民主自由的公民社會，民主已經轉化為台灣人的DNA。立法院韓國瑜院長於今晚率領立法院跨黨派委員代表團，赴法國及英國推動國會外交，此次代表團成員共計10人，包含「中華民國與英國國會聯誼會」會長張嘉郡、「台灣與法國國會友好協會」會長林楚茵、副會長邱議瑩，以及藍委楊瓊瓔、魯明哲、羅廷瑋；綠委李柏毅、王義川；白委邱慧洳。立法院副院長江啟臣、秘書長周萬來和外交部次長葛葆萱亦親赴機場送行。韓國瑜偕跨黨派立委於桃園機場受訪表示，此行他率跨黨團委員出訪法、英兩國，主要是應法國參議院友台小組及歐洲台灣商會聯合總會的邀請，除與歐洲國會議員朋友們交流，也希望可以藉此行親自為海外打拼的台商與僑胞朋友們加油打氣。此外也將代表台灣民主基金會，與合作夥伴英國西敏寺民主基金會交流，深化情誼。韓國瑜續道，台灣目前外交處境艱困，拓展國際空間實屬不易，此行率領立法院跨黨派委員，將代表中華民國全體國民，與歐洲的國際友人傳遞台灣五項優勢。第一是台灣具有全球領先的高科技半導體技術；第二是台灣具有傲視全球的醫療衛生技術，並且擁有充滿高度專業及人道關懷的醫護人員；第三是佔台灣整體企業比重九成五的中小企業，舉凡鋼鐵、紡織、運動用品、化工等，孕育了無數產業的隱形冠軍，造福全世界包含歐洲人的生活。韓國瑜補充，第四，台灣是全球名列前茅的宜居國度，治安良好、宗教自由；今日適逢媽祖誕辰，街上大大小小慶祝活動，展現了台灣的多元面貌與生命力；第五，是透過台灣人幾十年來努力打拼，也是最為驕傲的優點，即台灣是百分之百享有民主自由的公民社會，民主已經轉化為所有台灣人的DNA。韓國瑜最後表示，作為中華民國立法院院長，此行率團盼達成三項目標，讓未曾來過台灣的歐洲朋友走訪台灣；讓來訪台灣的歐洲朋友喜歡台灣；讓離開台灣的歐洲朋友想念台灣。立法院代表團將一起為台灣的外交努力。