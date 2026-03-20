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素有「庶民指標」之稱的國泰金「國民經濟信心」，今（20）日公布今（2026）年3月最新調查結果，民眾景氣展望樂觀指數與消費意願雙雙回升，股市樂觀情緒也上揚，風險偏好指數更創下調查以來新高。同時，有59%民眾預期今年經濟成長率高於6%，51%民眾預期通膨高於2%。國泰金這項調查是在今年3月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共13983份有效填答問卷。國泰金指出，國發會最新公布的1月景氣對策信號續呈紅燈，領先及同時指標持續上升，反映景氣仍呈穩健成長。3月調查顯示，景氣現況樂觀指數上升至18.2，展望樂觀指數回升至5.1。大額消費意願指數上升至16.0，耐久財消費意願指數回升至-6.8。此外，主計總處2月13日預估台灣2026年經濟成長率7.71%，通貨膨脹率1.68%。國泰金3月調查結果顯示，民眾對於今年經濟成長率的平均預期值為6.54%，有59%的民眾認為2026年經濟成長率會高於6%。民眾對於2026年平均通膨預期值則為2.16%，有51%的民眾認為今年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。也由於市場對於AI前景樂觀看待，且期待輝達（NVIDIA）於法說會釋出正面展望，2月台股明顯走升。國泰金3月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數反彈至35.3，風險偏好指數上升至31.7，再創調查以來新高。