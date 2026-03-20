央行驚喜宣布全國自然人第二戶房貸成數放寬至六成，看似釋放利多，實則暗藏玄機 。翻開理監事簡報，央行不僅死守「無寬限期」紅線，更示警全台待售新成屋已突破 11 萬宅天量，換屋族若不精算現金流，恐買在空屋重災區 。
央行新聞稿暗藏的「2大地雷」
實質影響分析：財經專家怎麼看？
針對政策轉變，財經專家阿格力認為，央行將第二房貸款額度從五成提高到六成，主因是許多真實換屋族遭到政策誤傷。他個人認為多這 1 成是好事，因為對一般百姓影響顯著，而對投資客來說，因預期報酬率下滑，多這 1 成也不具誘因買進。目前第一房可貸 8 成，第二房放寬至 6 成，能兼顧社會平衡與剛需。
投資理財粉專「邏輯投資」則觀察到，台灣房市並非「需求消失」，而是「政策壓抑」。央行目前考量中東戰事推升通膨預期，深怕大幅放寬會引發看漲心理復甦，因此採取微幅鬆綁 。總裁楊金龍強調的目標是「軟著陸」（Soft Landing），房價維持緩漲或緩跌皆可，重點在於不准急漲或急跌 。雖然此次微調對總體市場需求幫助有限，但對於目前有意換屋的人來說，仍能起到托底信心的作用。
央行軟著陸防線：換屋族解套的生存指南
面對「無寬限期」硬規定與「天量餘屋」的雙重夾擊，換屋族唯一的解坑大招，就是啟動「先賣後買切結防護網」 。
根據央行規定，借款人只要與銀行簽署切結書，承諾在 18 個月內出售舊屋，即可爭取排除第二戶貸款限制，進而奪回寬限期與更佳利率條件 。善用這項緩衝期不僅能舒緩購屋初期的本息負擔，也能避免因急於脫手舊屋而被砍價，更是防止買在重劃區「多殺多」空屋區的保命符 。
【政策後續效應觀察】
對於外界關注此次放寬是否導致房市熱錢回流，央行強調此舉純粹為回應民眾真實的換屋陳情 。針對政策微調的實質效果與房價後續走勢，由於受近期國際戰事干擾市場情緒，目前相關單位尚無進一步回應，後續效應仍有待市場交易量回溫等數據持續查證中 。
資料來源：央行新聞稿、阿格力、邏輯投資
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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- 地雷一：死守「無寬限期」防線 。 央行本次雖微調成數，但明訂維持無寬限期 。這意味著千萬房貸一旦撥款，次月就得開始本息攤還，若舊屋未能順利脫手，換屋族將面臨極大的雙重現金流壓力 。
- 地雷二：待售新成屋飆上 11.2 萬宅新高 。 央行在簡報中示警，近年大量新建住宅釋出，去年第二季待售新成屋已高達 11.2 萬宅，創統計以來新高 。適度調整成數，實則帶有協助建商去化庫存、避免系統性風險的政策考量 。
針對政策轉變，財經專家阿格力認為，央行將第二房貸款額度從五成提高到六成，主因是許多真實換屋族遭到政策誤傷。他個人認為多這 1 成是好事，因為對一般百姓影響顯著，而對投資客來說，因預期報酬率下滑，多這 1 成也不具誘因買進。目前第一房可貸 8 成，第二房放寬至 6 成，能兼顧社會平衡與剛需。
投資理財粉專「邏輯投資」則觀察到，台灣房市並非「需求消失」，而是「政策壓抑」。央行目前考量中東戰事推升通膨預期，深怕大幅放寬會引發看漲心理復甦，因此採取微幅鬆綁 。總裁楊金龍強調的目標是「軟著陸」（Soft Landing），房價維持緩漲或緩跌皆可，重點在於不准急漲或急跌 。雖然此次微調對總體市場需求幫助有限，但對於目前有意換屋的人來說，仍能起到托底信心的作用。
面對「無寬限期」硬規定與「天量餘屋」的雙重夾擊，換屋族唯一的解坑大招，就是啟動「先賣後買切結防護網」 。
根據央行規定，借款人只要與銀行簽署切結書，承諾在 18 個月內出售舊屋，即可爭取排除第二戶貸款限制，進而奪回寬限期與更佳利率條件 。善用這項緩衝期不僅能舒緩購屋初期的本息負擔，也能避免因急於脫手舊屋而被砍價，更是防止買在重劃區「多殺多」空屋區的保命符 。
【政策後續效應觀察】
對於外界關注此次放寬是否導致房市熱錢回流，央行強調此舉純粹為回應民眾真實的換屋陳情 。針對政策微調的實質效果與房價後續走勢，由於受近期國際戰事干擾市場情緒，目前相關單位尚無進一步回應，後續效應仍有待市場交易量回溫等數據持續查證中 。
資料來源：央行新聞稿、阿格力、邏輯投資
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。