高齡房產詐騙手段極其惡毒，律師林智群分享一名阿嬤慘遭騙走千萬存款與老家房子後，帳戶竟無端被匯入 20 萬不明資金慘被告詐欺。面對錢房兩失且身陷官司的絕境，專家建議家屬應立即啟動地籍異動防護，透過並聯通知機制守住長輩老本。
錢房兩失還吃官司！律師林智群揭露「二次剝皮」陷阱
律師林智群在臉書發文表示，一名阿嬤慘遭詐騙集團騙走 1,000 多萬元，現金被騙光後，連老家房子也被騙去辦理貸款。詐騙集團手段極其惡劣，最後甚至利用阿嬤的帳戶收受另一名被害人的 20 萬元款項。雖然車手還來不及提領帳戶就被凍結，但該名被害人隨即對阿嬤提告詐欺，導致阿嬤在損失千萬家產後，還得面對刑事被告的法律困境。
林律師指出，經法律程序提出多項證據，證明阿嬤同樣是受害者、並無幫助詐騙之犯意，最終獲檢察官不起訴處分。儘管阿嬤已損失慘重，且對方並未進一步動作，她仍堅持「不是我的錢，我不要」，並在小孩的支持下，主動將該筆 20 萬元歸還給真正的失主。林律師感嘆，這正是「時窮節乃現」，阿嬤在絕境中依然展現了高尚的人格。
房產詐騙與洗錢陷阱三階段受害分析
並聯通知救命招：守護長輩老本的生存指南
為了防堵長輩在受騙情況下，房產被悄悄過戶或遭設定抵押貸款，專家強烈建議，家屬應代為啟動內政部推行的「地籍異動即時通」。這項服務完全免費，只要名下房產發生買賣、設定抵押、贈與、信託等 14 項權利異動，系統會第一時間發送簡訊預警。
專家強調，最關鍵的防詐大招在於：申請時務必將「子女或指定親屬」也同時設為聯絡通知人。如此一來，當不肖份子持印鑑在地政事務所送件的瞬間，子女的手機便會同步響起警訊。在登記審核的 3 至 5 天關鍵期內，家屬就能第一時間聯繫警方與地政單位截擊攔阻，不讓家人的千萬財產與老家房子被騙徒吃乾抹淨。
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律師林智群在臉書發文表示，一名阿嬤慘遭詐騙集團騙走 1,000 多萬元，現金被騙光後，連老家房子也被騙去辦理貸款。詐騙集團手段極其惡劣，最後甚至利用阿嬤的帳戶收受另一名被害人的 20 萬元款項。雖然車手還來不及提領帳戶就被凍結，但該名被害人隨即對阿嬤提告詐欺，導致阿嬤在損失千萬家產後，還得面對刑事被告的法律困境。
房產詐騙與洗錢陷阱三階段受害分析
|詐騙階段
|惡毒手段
|最終受害後果
|第一階段：騙取憑證
|假冒公務機關或檢警，誘騙長輩交出身分個資與印鑑證明。
|失去千萬存款與資產主控權。
|第二階段：產權移轉
|趁長輩意識不明，在本人毫不知情下辦理房屋過戶或設定抵押。
|老家所有權易主，被拿去借貸。
|第三階段：帳戶埋雷
|匯入小額贓款（如 20 萬）入帳，將受害者帳戶當成轉帳跳板。
|帳戶遭凍結，淪為詐欺被告。
為了防堵長輩在受騙情況下，房產被悄悄過戶或遭設定抵押貸款，專家強烈建議，家屬應代為啟動內政部推行的「地籍異動即時通」。這項服務完全免費，只要名下房產發生買賣、設定抵押、贈與、信託等 14 項權利異動，系統會第一時間發送簡訊預警。
專家強調，最關鍵的防詐大招在於：申請時務必將「子女或指定親屬」也同時設為聯絡通知人。如此一來，當不肖份子持印鑑在地政事務所送件的瞬間，子女的手機便會同步響起警訊。在登記審核的 3 至 5 天關鍵期內，家屬就能第一時間聯繫警方與地政單位截擊攔阻，不讓家人的千萬財產與老家房子被騙徒吃乾抹淨。