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長榮航空打造高雄為第二營運樞紐，考量市場中長期佈局，長榮航空將自5月20日起由高雄出發飛往東京、澳門、上海浦東航班，將放大機型改由空中巴士A330-300廣體客機執飛。此外，高雄-首爾航線也將在4月30日起安排深受旅客喜愛的Hello Kitty A321彩繪機「粉萌機」飛航。長榮航空孫嘉明總經理表示：長榮航空長期深耕南部市場，並持續打造高雄為第二營運樞紐，此次安排空中巴士A330-300廣體客機投入高雄出發航班，每班可提供309個座位，較現行A321-200機型增加125個座位數，不僅提升旅客的搭乘體驗，也期待透過放大機型，讓南部旅客出國更便利舒適，並帶動更多國外旅客前來高雄旅遊及觀賞演場會和藝文等活動。除了A330-300廣體客機首度進駐高雄以及粉萌機閃耀登場外，即日起旅客只要於長榮航空官網購買5月20日至6月30日期間，由高雄出發前往東京、上海、澳門、首爾等四大航點的個人機票，即可參加抽獎活動，最大獎為高雄出發不限航點經濟艙來回機票，另外還有品牌行李箱、長榮航空飛機模型等精美好禮要送給大家。除此之外，長榮航空也針對高雄-東京航線團體旅遊，推出六天五夜「溫泉美食之旅」，旅客可前往東北奧入瀨溪秘境，體驗立山黑部雪牆絕景，往南亦可前往箱根享受溫泉美食以及前往河口湖感受富士山壯闊美景，詳情請洽長榮航空各大合作旅行社。長榮航空從高雄出發航點包括東京成田、大阪、福岡、上海浦東、澳門、香港及首爾仁川，每週提供56班的飛航服務，期待透過放大機型及五星級的服務，滿足南部旅客的需求，未來長榮航空將持續關注南部市場並精進服務品質，帶給旅客更舒適多元的飛行體驗。