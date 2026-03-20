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國民黨立委洪孟楷熱愛棒球，看球資歷超過30年，他日前也自費到日本東京巨蛋，幫參戰WBC的中華隊加油，但卻被爆料，現任中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌即將任滿卸任，洪孟楷在爭取。洪孟楷19日接受廣播專訪說，都是空穴來風。洪孟楷接受《飛碟晚餐》節目主持人王淺秋專訪，他說自己熱愛棒球，棒球是他的DNA，只要能讓中職發展得更好、球員有更高的能見度，不分黨派的人選他都會支持，並呼籲大家不管喜歡哪一隊，都要以進場看球來支持中華職棒。不過，洪孟楷強調，自己從來沒有爭取中職會長，會被點名可能只是煙霧彈，或有人希望他見光死。對於台北101董事長賈永婕也被點名，洪孟楷爆料，真正在爭取中職會長一職的是一名南部、民進黨籍的立委，不是賈永婕。此外，《美麗島電子報》針對新北市長選情進行的民調顯示，如果藍綠白三角督，民進黨參選人蘇巧慧將會勝出，即使藍綠對決，國民黨新北市長擬參選人李四川也只小贏蘇巧慧1個百分點。對這項民調結果，洪孟楷不以為然的指出，自己實際在新北第一線的感受並非如此，他強調，大家對李四川都有高度肯定，即使蘇巧慧具有提前起跑的優勢，但是李四川任公職45年，曾在台北縣、新北市、台北市都擔任副市長，一直在為雙北努力，至今前往新北29區，還都能講得出自己推動的建設以及對新北未來發展的願景，深受地方期待。洪孟楷透露，4月藍白針對新北市長人選完成整合後，選情更加明朗，藍白新北所有立委、議員將打造「新北戰隊」，並採北北基桃宜五縣市共同連線方式集體作戰，爭取勝利。至於外傳嘉義市長黃敏惠的政治光譜出現搖擺，可能影響選情。洪孟楷以自己28歲即任嘉義市文化局長，曾為黃敏惠子弟兵的身分替她掛保證，指黃敏惠「絕對不存在任何私下交換或妥協」。他並替黃敏惠緩頰，由於嘉義市長與立委的選區重疊，中央由民進黨執政，嘉義很難獲得關愛，因此黃敏惠施政不分黨派，希望大家共同為嘉義服務。洪孟楷認為，只要藍白在嘉義市完成整合，黃敏惠定會全力相挺。