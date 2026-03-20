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▲錢薇娟（左5）與江宏傑（右5）於全新實境節目《全城地圖：最強明星隊》再對抗。（圖／記者邱曾其攝影）

55歲馬國賢失聰！記者提問3次一直「蛤」

▲馬國賢（中）被眾人笑稱「不只老花」，失聰問題才更明顯。（圖／記者邱曾其攝影）

▲馬國賢（左）與老婆（右）結婚3年多，一家三口幸福美滿。（圖／翻攝馬國賢臉書）

55歲藝人馬國賢2023年娶回小16歲韓籍女友，同年誕下兒子「小太陽」，淡出螢光幕回歸家庭，今（20）日久違參與全新實境節目《全城地圖：最強明星隊》，穿上隊衣與唐從聖、阿布、何依霈等比拚體能，稍早記者會上，馬國賢被關心道身體狀況，他自豪撇除腰傷不談，除了老花以外沒有其他毛病，怎料訪問過程中，記者對他3度提問，馬國賢竟「蛤」聲連連，錢薇娟還補槍：「就說馬國賢不只老花而已！」笑歪全場。馬國賢今與江宏傑、錢薇娟、唐從聖、阿布、何依霈等人出席《全城地圖：最強明星隊》首映記者會，馬國賢劈頭嗆江宏傑「看起來弱弱的」，言語間充滿信心，不過唯一不足的點是長年腰傷，沒辦法快速蹲下、起身，定期回診復健，可期間長達8個月都不見好轉，後來經朋友建議，服用消炎藥抑制症狀，才得以有較多肢體動作。馬國賢自豪，撇除腰傷不談，除了老花以外沒有其他毛病，怎料訪問過程卻大翻車，記者先是提問育兒過程有無趣事？他沒反應過來，臉龐靠近再聽一次，感嘆道，「小孩剛滿兩歲，現在很會擔心抱不動他，體力跟不上，結婚之後，節目很少在上，希望多點時間留給家人，小孩太可愛了，現在懂得那種有小孩可以為他去死的心情。」記者再提問馬國賢「有望再替小孩添手足」？他竟反回：「幫忙買手機？」引爆全場笑翻，頻頻直呼他還有失聰症頭，錢薇娟還補槍：「就說馬國賢不只老花而已」，此話一出，連馬國賢自己也笑歪，這讓記者不禁回想，馬國賢回答第一道提問，也是拉高身子、豎起耳朵，並把臉靠近媒體，只為聽得清楚，只能說他為了賺錢真是辛苦了。馬國賢2023年娶回小16歲韓籍女友， 同年誕下兒子「小太陽」，深感自己年事已高，體力大不如前，眼見兒子年近3歲，他感嘆說：「有一陣子帶小孩，是沒有辦法抱小孩的，他現在就有自己的生活了，陪伴小孩的時間愈來愈少，但我感覺到他渴望有兄弟姐妹，所以跟老婆有共識，二胎再等1、2年吧，互相有個伴也是減輕我們父母的負擔。」