一向門禁森嚴的美式賣場好市多（Costco）竟悄悄開了「神祕小門」？一張「非會員免費服務體驗券」在社團掀起熱議。針對這項破天荒的活動，好市多官方今（20）向《NOWNEWS〉首度證實，該計畫不僅不需要會員陪同就能進場、一券限一人使用，更同步公開這張神祕票券的「正確領取方式」。
沒卡也能進店？神祕「藍白券」引發社團大戰
有民眾在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」分享一張名為「非會員免費服務體驗券」的照片，詢問是否能邀請未入會的朋友一同前往。貼文一出引發討論，部分網友毒舌反問「閱讀能力還好嗎？」強調券上並未標註可「購物消費」，更有內行網友精準點出：「拿這張想進去買羊肉爐是不行的！」
答案揭曉：四大專業部「限時體驗」
這項「首次推出」的免費服務，實際上是好市多為了推廣賣場內的專業價值所設計。持有該券的非會員，雖然不能在一般商品區結帳，但可以合法進入賣場體驗以下四大專業部門：
官方首度定調：一券限一人、鎖定四大專業價值
針對網友的各種疑問，好市多官方回應證實，這是為了讓更多人了解 Costco 除了商品外的專業服務價值而舉辦的活動。關於使用細節，官方明確指出：「此為一券限一人使用」，且該活動屬於在台首次推出的嘗試。也間接證實此券不能消費購物。
如何索取？官方曝領取細節：須由會員本人代領
這項引起高度關注的「非會員體驗服務」，其實早從去年 12 月 3 日便已低調上路。對於想要索取的民眾，好市多官方表示，該券採取「限量發放、發完為止」，且必須由「會員本人」前往賣場內的光學眼鏡部、聽力中心、輪胎中心或藥房等四大專業部門向工作人員索取。會員領取後，可分享給尚未入會的親友，讓他們能親自感受好市多的服務價值。
資料來源：好市多、COSTCO 好市多 商品消費心得分享區
我是廣告 請繼續往下閱讀
有民眾在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」分享一張名為「非會員免費服務體驗券」的照片，詢問是否能邀請未入會的朋友一同前往。貼文一出引發討論，部分網友毒舌反問「閱讀能力還好嗎？」強調券上並未標註可「購物消費」，更有內行網友精準點出：「拿這張想進去買羊肉爐是不行的！」
這項「首次推出」的免費服務，實際上是好市多為了推廣賣場內的專業價值所設計。持有該券的非會員，雖然不能在一般商品區結帳，但可以合法進入賣場體驗以下四大專業部門：
- 光學眼鏡部： 提供國家考試人員專業諮詢及多款國際品牌鏡架預約。
- 聽力中心： 配備專業隔音室進行免費聽力測試。
- 輪胎中心： 享有氮氣填充、胎壓檢測、補胎等免費服務項目。
- 藥房： 現場專業藥師提供用藥及保健食品諮詢。
針對網友的各種疑問，好市多官方回應證實，這是為了讓更多人了解 Costco 除了商品外的專業服務價值而舉辦的活動。關於使用細節，官方明確指出：「此為一券限一人使用」，且該活動屬於在台首次推出的嘗試。也間接證實此券不能消費購物。
如何索取？官方曝領取細節：須由會員本人代領
這項引起高度關注的「非會員體驗服務」，其實早從去年 12 月 3 日便已低調上路。對於想要索取的民眾，好市多官方表示，該券採取「限量發放、發完為止」，且必須由「會員本人」前往賣場內的光學眼鏡部、聽力中心、輪胎中心或藥房等四大專業部門向工作人員索取。會員領取後，可分享給尚未入會的親友，讓他們能親自感受好市多的服務價值。
資料來源：好市多、COSTCO 好市多 商品消費心得分享區