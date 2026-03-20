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內行股東紀念品不會只領中鋼！每年領破萬神招公開

以萬元成本買入零股然後放著，每年就這樣持續的領出大量的超商禮品卡以及超高CP值的股東紀念品

▲不少民眾購買零股領取超商禮品卡，第一年先投資進去領出，後續幾年付代領費大量領取開始賺錢回本，引爆熱烈討論。（圖/Threads）

零股超商卡領不停！記得「不會主動寄單」、APP電子投票

不會主動寄發實體開會通知書給未滿一千股的股東，民眾要記得自己打去公司合作的股務代理機構查詢並補單

零股股東除親自出席股東會外，必須參加電子投票才能領取紀念品，記得要下載「集保e手掌握」APP 或進入「股東e票通」網站，在規定的時間內完成電子投票

▲零股族要記得公司通常都不會寄發股東會通知書給零股的股東，記得要自己打電話去補單，也要完成線上投票才能到代領處領取股東紀念品哦！（圖／Google評價）

也要付代領費（通常15元至30元不等），還有你買進股票手續費都是成本，通常第一年如果都是代領的話，扣掉代領費與券商買進手續費，很有可能倒貼！

股東紀念品話題度持續升高，各大企業都陸續公布自家股東會時間以及紀念品為何，中鋼目前雖然已經不能買進，但紀念品仍然還沒公布，就有不少股民分享自己的超神領法，表示每年可以領到破萬元的「商品禮卡」，只要鎖定多家上市櫃公司「零股也能領紀念品」的原則，每年4月至6月就能領到上萬元超商禮品卡，一整年咖啡錢都有了！然而有不少內行人透過「零股就能領股東紀念品」的規則，加上許多公司都是贈送超商禮品卡的模式，大量的算準這些上市櫃公司的最後買進日，，有些人兩三年就已經回本開始倒賺。除了超商禮品卡之外，像是零股就能領的高品質紀念品中鋼、王品3000元禮券、大魯閣4000元禮券大禮包等，都是許多零股族的目標產物，不少網友紛紛回應「完全是另外一種被動收入的概念.....」如果民眾也想要透過這樣操作領取大量股東紀念品，一定要切記，通常上市櫃公司為節省郵資與發放成本，，才可以領到股東會紀念品。而現在幾乎90%公司都有規定，，接著把「投票完成畫面」截圖，加上你的身分證，就可以在指定期間內去股代或代換處領取紀念品囉！不過要特別注意的是，雖然發超商卡的公司很多，但一定要記得，如果找代領公司幫忙領的話，自己要評估好投資風險以及損益，算算往後幾年能不能回本再下手囉！