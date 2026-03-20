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資深媒體人黃暐瀚多次表態力挺軍購立場，卻遭網友酸嗆是「綠暐瀚」，更有人稱其替執政黨「洗地」，引來本尊不滿反擊：「我討厭現在的在野黨，沒有國家意識，令人搖頭。」沒想到此話一出，又被批評是「背骨仔、牆頭草」。對此，黃暐瀚直接轉發網友的貼文，更點名一種政治人物才叫背骨。一名網友在Threads上發文狠酸：「背骨的令人討厭 ，黃鼠狼牆頭草。」黃暐瀚則是直球回應表示，不知道該網友所謂「背骨」是什麼意思？他接續說明，自己一輩子沒有加入過任何政黨，沒有擔任過任何公職、黨職，沒選過舉，沒有花過一分公帑，沒拿過納稅人一毛錢。「我就一老百姓，講我自己相信的話，愛台灣，捍衛中華民國。」黃暐瀚強調，看到有政黨做得好，就稱讚；做不好，就批評。他直言，網友看不順眼就說背骨？抱歉，所謂背骨是那種曾經在這個黨當不分區立委，後來卻回頭天天罵栽培自己的黨的這樣的政治人物，才叫背骨。謝謝。黃暐瀚日前先是在臉書回覆網友留言，他坦言：「洗地，是我看了最討厭的文字。每個人都有主觀認知，有認同與不認同。我講的內容，是我認同的，你不認同，就冠以『洗地』去貶低別人。難道我要說，閣下的論點，也在幫在野黨『洗地』，你才會比較高興？」最後，黃暐瀚也再度強調說：「軍購的話題，我講了三個月了，你的不認同，我尊重；但對不起，我支持軍購、支持買飛機，我討厭現在的在野黨，沒有國家意識，令人搖頭。」相關言論一出，立刻引發政壇熱議，國民黨立委徐巧芯還嗆聲，黃暐瀚只捧某一方，對另一方都是貶，被問及具體事實又不談，當然會讓人覺得是在「洗地」。