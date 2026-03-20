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▲鄧佳華（右）下跪求婚簡簡（左），女方僅表示：「花很漂亮。」（圖／翻攝自鄧佳華IG）

鄧佳華求婚獻吻簡簡！范婉晴慘出局

▲范婉晴（如圖）被敲碗與鄧佳華合體，慘遭男方直接拒絕。（圖／翻攝自范婉晴IG＠xiao_xiao_54）

鄧佳華求婚簡簡！YouTuber網紅鄧佳華今年1月出獄，本月初拾回與前女友簡簡感情，昨（19）日逢女方生日，鄧佳華拿出大束鮮花當場下跪：「我要跟妳求婚，妳能接受嗎？」女方則未正面回答，僅表示：「花很漂亮。」對此，《NOWNEWS今日新聞》記者求證鄧佳華，男方霸氣喊：「只愛簡簡！」被問及網友敲碗與另一YouTuber范婉晴在一起，他斷然拒絕可能性。而簡簡尚未回應記者求婚一事。鄧佳華近日拍片重逢前女友簡簡，強調2人穩定交往中，昨逢女方生日，男方當場下跪求婚，大喊：「簡簡我要跟妳求婚，妳能接受嗎？」對此，女方則未正面回答，僅表示「花很漂亮。」此外，鄧佳華表示與簡簡交往8個月，並問女方「有沒有很開心？」簡簡則回答：「回來台灣看到你愈來愈好就好。」2人多次以情侶相稱同框拍片，鄧佳華多次親吻女方臉頰，畫面甜蜜。影片一出，立刻引發許多網友熱議：「簡簡最厲害的就是已讀亂回⋯⋯完美的跳過鄧佳華的問題」、「簡簡沒說接受，婉晴的局來了」、「佳華…簡簡要的是有錢花」、「簡簡如果嫁了，我從此相信愛情！」對此，《NOWNEWS今日新聞》記者求證鄧佳華本人，他強調目前只愛簡簡一人，不在意外界給予的花心標籤，至於是否與范婉晴合體拍片，或是進一步發展？鄧佳華斷定回應不可能，杜絕了網友的期待。