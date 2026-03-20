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▲惠來福德祠坐落台中7期精華地段，周邊被豪宅商辦包圍。（圖／記者顏幸如攝，2026.03.20）

▲廟方舉牌提醒信徒心誠則靈。（圖／記者顏幸如攝，2026.03.20）

▲「咪咪」劉芩妤名字出現在土地公廟的敬獻花海中。（圖／記者顏幸如攝，2026.03.20）

今天是農曆2月初2，民間俗稱的土地公生日，位於台中七期、有「櫃姐最愛土地公」稱號的惠來福德祠，整天人潮洶湧，不僅櫃哥櫃姐趕在上班前祝壽，希望土地爺爺繼續保佑業績長紅，不少大老闆也帶著主管群叩謝神恩，就連小草女神「咪咪」劉芩妤朝聖後，也忍不住一來再來。位於台中市惠來路的「惠來里福德祠」，被視為「神界田僑仔」、超級財神。惠來里住戶年平均所得突破200萬元，土地公廟坐落7期精華地段，土地單價每坪超過300 萬元，約 500 坪的廟地市值15億元以上，有「全國最金貴土地公」的稱號。惠來里福德祠周邊高樓林立，前後是綠園道和公園，地理位置屬田螺下陷穴的「聚寶盆」地勢，附近除了豪宅、企業大樓，還有大遠百、新光三越、誠品480等百貨公司，以及日月千禧酒店、國家歌劇院、市府、市議會等。不同行業各有關於土地公的香火傳說，例如市府官員在議會開議前祈求預算過關、櫃姐們下班後拜託土地爺爺幫忙衝業績，連醫生開刀的檯數減少也會來拜拜，更別說建築、仲介等與土地相關行業，拜得更勤快。今天是民間俗稱的土地公頭牙、福德正神聖誕千秋，也是24節氣中的春分、象徵萬物復甦「龍抬頭」吉日。惠來土地公廟一早便湧進大量信徒，和一般土地公廟不同，信徒們年紀偏輕，安靜地在廟外排成長龍，只為進廟裡向土地公爺爺說幾句話；廟方人員高舉手牌建議「香插在天公爐，一樣心意到了」，還拿擴音器提醒大家趕緊回去上班。不少女性化著精緻妝容，捧著一盆3、4千元的鮮花向土地公祝壽，花海里的署名有櫃姐、公司老闆、上市公司高層，小草女神「咪咪」劉芩妤名字赫然在其中！她透露原本只知很多大老闆會來這兒拜拜，一早看到好幾位櫃哥櫃姐念念有詞地拜託土地公，保佑他們業績長紅，一打聽才知惠來土地公有「櫃姐最愛土地公」稱號。劉芩妤已獲民眾黨提名參選西屯區市議員，中午又跑來第二次，除了拜託土地公保佑她順利當選，也站在廟門口拜票發文宣。