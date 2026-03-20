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▲警用無人機隊成立周春米主持授旗，象徵科技警政正式啟動。（圖／記者莊全成翻攝）

▲無人機於演練中即時升空偵察，回傳畫面協助鎖定目標，展現科技執法效能。（圖／記者莊全成翻攝）

為推動「智慧警政、科技建警」目標，屏東縣政府警察局今（20）日成立警用無人機隊，由縣長周春米主持授旗，象徵屏東警政正式邁入科技化新階段，全面提升治安維護與應變能力。警察局表示，無人機隊成員多由零開始訓練，在短短一個多月內完成密集課程並取得專業基本級證照，展現高度紀律與學習力。目前編制16人，配備多型國產勤務無人機，未來將投入治安巡邏、交通疏導、空中監控及科技蒐證等任務，強化整體警政效能。成軍典禮中特別安排情境演練，模擬大型活動維安及突發危安事件。透過無人機即時升空偵察、回傳影像鎖定目標，並結合地面警力迅速應處，完整呈現空地整合的執勤模式；霹靂小組同步進行戰術制壓，展現科技與專業戰力結合的實戰能力。演練最後由無人機進行創意展演，象徵屏東警政邁向智慧化新里程。周春米表示，縣府將持續挹注資源強化科技裝備與專業訓練，讓科技成為第一線員警的最佳後盾，打造更安全、安心的生活環境。局長甘炎民指出，屏東地形多元，傳統勤務易受視線限制，無人機導入後可建構高空監控網絡，有效提升巡查效率與反應速度。