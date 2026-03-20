保養補過頭，小心招來「癌后」上身！台中一名 79 歲婦人為緩解更年期不適，長期自行補充雌激素，卻因「少做一個動作」導致體內荷爾蒙失衡，直到停經多年後出現異常出血才驚覺不對。國軍台中總醫院婦產科主任傅紹齊警告，此癌症若拖延至第四期，五年存活率將從 90% 斷崖式跌落至僅剩 10% 左右。
為何被封「癌后」？發生率已躍居婦科第一
子宮內膜癌近年在台灣女性生殖系統癌症中，發病率已超越子宮頸癌奪下榜首，因此在醫界與民間有「癌后」之稱。這與現代人飲食西化、環境荷爾蒙及肥胖比例攀升息息相關，已成為現代女性不可忽視的頭號公敵。
長期「單吃這味」補身 醫揭致命傷：缺少黃體素平衡
針對此病例，傅紹齊醫師指出，該名婦人因長期單獨使用雌激素，未合併使用黃體素，導致雌激素過量失衡，這正是大幅增加子宮內膜癌風險的主因。
傅醫師解釋，單獨補充雌激素若缺乏黃體素來制衡，會刺激子宮內膜細胞異常增生，最終惡化成癌症。所幸婦人警覺性高，確診第一期後立即接受腹腔鏡微創手術，傷口小且復原快，術後第三天即康復出院，目前持續追蹤中。
醫曝存活率數據：第四期驟降僅剩 1 成
傅紹齊強調，子宮內膜癌的分期對於存活率有決定性影響，千萬不可拖延：
醫師點名以下高風險族群需特別留意「異常出血」警訊：
醫療個案僅供參考。醫師提醒，異常出血是身體的警訊，不痛不代表沒事。若有相關症狀，請立即尋求專業醫師診斷，把握黃金治療期。
資料來源：國軍台中總醫院
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子宮內膜癌近年在台灣女性生殖系統癌症中，發病率已超越子宮頸癌奪下榜首，因此在醫界與民間有「癌后」之稱。這與現代人飲食西化、環境荷爾蒙及肥胖比例攀升息息相關，已成為現代女性不可忽視的頭號公敵。
針對此病例，傅紹齊醫師指出，該名婦人因長期單獨使用雌激素，未合併使用黃體素，導致雌激素過量失衡，這正是大幅增加子宮內膜癌風險的主因。
傅醫師解釋，單獨補充雌激素若缺乏黃體素來制衡，會刺激子宮內膜細胞異常增生，最終惡化成癌症。所幸婦人警覺性高，確診第一期後立即接受腹腔鏡微創手術，傷口小且復原快，術後第三天即康復出院，目前持續追蹤中。
傅紹齊強調，子宮內膜癌的分期對於存活率有決定性影響，千萬不可拖延：
- 第一期： 腫瘤侷限在子宮內，五年存活率高達 80-90%。
- 第二期： 擴散至子宮頸，五年存活率約 70-80%。
- 第三期： 擴散至骨盆範圍，五年存活率約 40-60%。
- 第四期： 若發生遠端擴散，五年存活率則驟降至 10-20%。
醫師點名以下高風險族群需特別留意「異常出血」警訊：
- 肥胖者（脂肪會促進雌激素分泌）
- 雌激素補充不當者（如吃錯補品或藥物）
- 經期長期紊亂者
- 停經後的婦女
醫療個案僅供參考。醫師提醒，異常出血是身體的警訊，不痛不代表沒事。若有相關症狀，請立即尋求專業醫師診斷，把握黃金治療期。
資料來源：國軍台中總醫院