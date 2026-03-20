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▲COMEBUY「嗨神」系列，超嗨推薦。（圖／COMEBUY康拜提供）

▲嗨神茶經典再升級，限量新品神秘(蜜)登場。（圖／COMEBUY康拜提供）

▲嗨神(超嗨優惠)指定六家，中南部聯合買一送一。（圖／COMEBUY康拜提供）

▲COMEBUY正名中文為(康拜)。（圖／COMEBUY康拜提供）

COMEBUY康拜 邁入第 24 個年頭，在迎來品牌重要里程碑之際，正式對外宣布品牌官方中文名稱為「康拜」，象徵與消費者共同成長的安心承諾。為回饋廣大粉絲，COMEBUY 則以經典致敬推薦「嗨神」系列，更針對深受好評的「嗨神」推出升級版限量新品「神秘(蜜)」。認識COMEBUY的客人，應該不陌生想喝現萃好喝茶，多半只能在雙北地區較能找到，近期已逐漸拓展至中部市場，本次串聯中、南部六間指定門市，展開長達一個半月的超強跨季優惠。從指定飲品「買一送一」到「24元超值加購」，要讓COMEBUY康拜的清爽現萃茶深入全台每個角落。COMEBUY康拜 傳奇的「嗨神」系列茶飲(即是原來的海神)，則以風味較為清爽的日式煎茶調製烘焙，每口喉韻間帶有獨特淡淡蜂蜜清香，讓香醇中更具獨特的水果芬芳。「嗨神」黃金色茶湯就如大海波動漫舞一般，像是遼闊大海賦予超High的神奇力量。本次推出最受矚目的焦點，莫過於以明星產品「嗨神茶」為基底研發升級的限量新品——「神秘(蜜)」，特別增量添加調和工藝的順口蜂蜜，讓原有的清爽茶感與濃郁的蜜香完美交織，打造出層次更豐富的「嗨神」風味。為慶祝「康拜」正名，特別在 Threads (脆) 官方平台發起限定活動，即日起至 3 月 31 日中午 12:00，只要完成追蹤並分享飲用心得，就有機會成為幸運兒，獨得 100 張 50 元 VIP 優惠券（共抽出 2 名），讓「康拜」請你喝個夠！COMEBUY康拜 為了強化中南部地區的品牌經營，本次特別集結台中、彰化及屏東共六間門市（包含：台中昌平、台中太平、台中西屯、沙鹿靜宜、鹿港復興及屏東林森），聯合推出兩波史無前例，長達一個半月的嗨神驚喜優惠。第一波（2026/03/24 - 04/06）： 推出「買一送一」限量回饋。週一至週四指定品項為「嗨神」與「雙Q奶茶」；週五至週日則更換為「嗨神」與「玉荷冰綠」。(單筆每人消費限購一組，每日限量100組，數量有限，售完為止)第二波（2026/04/07 - 05/11）： 凡於上述六間門市現場購買任一大杯飲品，即可以 24 元 的驚喜銅板價，加購人氣商品「蘋果冰茶」乙杯（每人單筆限購一組，每日數量有限，售完為止）。COMEBUY康拜 走過近四分之一世紀，從街頭小茶攤走向國際，今年正式正名中文為「康拜」。這個名字不僅是英文的諧音，更承載了品牌的核心價值：「康」代表健康，是對於安心現萃茶的堅持；「拜」則是拜訪，象徵將好茶送入每位消費者的生活。未來「康拜」將持續秉持初衷，守護每一杯現萃茶的品質，與全台粉絲一起迎接下一個精彩的 24 年。