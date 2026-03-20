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張淳淳口頭承諾「獲益驚人」洪誠陽砸上千萬投資

▲洪誠陽（如圖）在聲明中提到，於民國96年間在張淳淳邀約下，與對方簽下房地產投資合作書，數年間投資上千萬元。（圖／記者吳翊緁攝影）

吳宗憲擔任調解人 洪誠陽討債遭封鎖

男星洪誠陽日前控訴遭詐騙2千萬，對方正是「地產女王」張淳淳，今（20）日上午他召開記者會，淚控張淳淳對債務態度消極，甚至找來立委來關說，讓他備感壓力。而洪誠陽提到，這十年來前輩吳宗憲來協調，不願提起訴訟破壞和諧，但張淳淳持續失聯、封鎖他，讓洪誠陽忍無可忍，只好透過司法途徑，向對方提告。洪誠陽在聲明中提到，於民國96年間在張淳淳邀約下，與對方簽下房地產投資合作書，數年間投資上千萬元。之後，張淳淳拒絕交代明細及帳目，並口頭以「獲益驚人」誘使他持續投資，然而其返還之獲利遠不及洪誠陽當初投資的金額。洪誠陽表示，張淳淳主動找來演藝圈前輩吳宗憲擔任調解人，所以起初不願提起訴訟破壞和諧，然而他持續討債，對方卻完全不予理會，甚至失聯、封鎖他，不得已只好到張淳淳的臉書帳號留言，要求對方出面解決。另外，張淳淳委任律師發表聲明，反控洪誠陽加重誹謗罪、侵權等罪，因此洪誠陽決定不忍了，召開記者會說明，並對張淳淳正式採取法律行動，已於昨日向臺北地院提起民事訴訟，以捍衛個人名譽及法律、社會公平正義，表示後續一切將交由司法程序處理。