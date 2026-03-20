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中東戰火外溢效應持續擴大，菲律賓基層運輸業者首當其衝，數千名司機走上街頭抗議，高喊生計難以為繼，交通體系面臨動盪。根據《路透社》報導，在美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，菲律賓柴油價格已暴漲超過一倍，全國數千名吉普尼司機於19日發起抗議行動。吉普尼（Jeepney）是菲律賓最具代表性的公共交通工具，源自二戰後改裝的軍用吉普車，長年支撐通勤族日常移動。然而如今燃料成本暴增，讓這套交通命脈陷入危機。一名參與抗議的司機表示，目前大部分收入幾乎全用於支付油費，生活壓力沉重。他指出，過去跑三趟車可賺約1000披索，如今只剩200披索，收入大幅縮水，已難以支撐家庭開銷。由於高度依賴中東石油，油價上漲也推升通膨壓力。政府已採取應對措施，包括縮短公務員工時、提供燃料補貼，並授權總統暫時調降或暫停燃油稅，以緩解衝擊。不過，發起罷工的團體直言，現行措施「遠遠不夠」，要求政府進一步介入市場、甚至廢除限制油價管制的相關法規。隨著民怨升高，這場能源風暴正逐步演變為更廣泛的社會與政治壓力測試。