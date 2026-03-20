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國民黨立委王鴻薇今（20）日召開記者會，協助46年前被母親出養給澳洲人，中文名「王雯」的旅澳台灣女子凡妮莎（Vanessa Miles）恢復中華民國國籍，然而，凡妮莎稱，內政部以沒有證據能證明她在台灣出生，而拒絕了她的申請。對此，王鴻薇認為，凡妮莎本人出具中華民國護照正本以及相關出生證明，卻因為主管機關內政部官僚作業，讓她有家歸不得，無法繼續尋親，請相關單位應該儘速協助相關事宜，不要讓天人永隔的憾事發生。王鴻薇今發文表示，凡妮莎去年在尋生母的過程中，申換她的中華民國護照，雖然外交部高度重視與協助，但主管戶籍的內政部卻拒絕她申請回復中華民國國籍。王鴻薇提到，凡妮莎出生3個月大就被賣給澳洲人收養，去年向台灣駐澳洲雪梨代表處申請回復中華民國國籍，台灣駐澳官員曾向凡妮莎說，依照台灣的《國籍法》第2條規定，只要她是在台灣出生，即使她的父母不詳，她也可以取得中華民國國籍。沒想到卻出現變故，代表處回答說，內政部認為「沒有證據能證明她在台灣出生」，而拒絕了她的申請。但凡妮莎確實在台北市出生，也有出生證明，尤其出養時還是持用中華民國護照，她的護照上蓋有中華民國的出境章，內政部的判斷讓人匪夷所思。在記者會上，凡妮莎本人也出面說明，內政部拒絕她台灣人身分及戶籍的理由，是指她的中華民國戶籍及身分，已經在民國72年被註銷。但事實上是， 46年前她戶籍上的祖父，把只有3個月大的她，出養給澳洲養父母，再向內政部通報假戶籍，實際偽造假戶籍的嫌疑人其實是其祖父與生母，凡妮莎是被害人；在已經有客觀證據的前提下，還說她的「王雯」身分及戶籍資料都是假造，這點讓她相當痛心。王鴻薇認為，如今凡妮莎本人出具中華民國護照正本以及相關出生證明，卻因為主管機關內政部官僚作業，讓她有家歸不得，無法繼續尋親，考量到不論是其母親、祖父年事已高，澳洲與台灣距離成本之高，根本無法負擔長時間又沈重的訴訟成本，請相關單位應該儘速協助相關事宜，不要讓天人永隔的憾事發生。