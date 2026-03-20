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▲錢薇娟（左2）與江宏傑（右2）於全新實境節目《全城地圖：最強明星隊》對抗。（圖／記者邱曾其攝影）

▲江宏恩（如圖）扛起四大袋沙袋，勇猛體格眾人驚呼。（圖／翻攝自台視官網）

出道逾32年 江宏恩首度中途退出

55歲演員江宏恩本月14日因健康問題辭演八點檔《百味人生》，最長曾5天沒睡覺，遭醫師警告恐會暴斃，他先前參與的全新實境節目《全城地圖：最強明星隊》今（20）日舉辦首映記者會，他本來預計出席記者會，怎料稍早現場沒看到人，錢薇娟為此緩頰，「他應該家裡有事情，但他在節目中表現得非常好，新聞出來我才看到。」從節目片畫面中可見，江宏恩扛起四大袋沙袋，毫不費力展現勇健體格。江宏恩確定退出三立八點檔《百味人生》，長期困擾他的嚴重失眠問題惡化，最長曾5天沒睡覺，被醫師警告若再不好好休息「會暴斃」，恐怕對健康造成重大威脅，因此他才決定暫時放下戲劇工作。然而，江宏恩先前錄製完畢的《全城地圖：最強明星隊》今有記者會，原定出席的他，卻被發現臨時因故缺席，錢薇娟表示，「他應該家裡有事情，但他在節目中表現得非常好，新聞出來我才看到。」江宏恩出道超過32年，憑藉《太陽花》、《飛龍在天》等作品走紅，長年活躍本土劇市場，是三立八點檔重要的男主角之一，近年他在《百味人生》飾演渣男的「高天量」，戲份約拍攝150集，也是劇情關鍵角色。這次江宏恩因健康問題病倒，可追朔至去年他曾因短時間內瘦了約12公斤，整個人看起來精神不濟，他當時受訪解釋，體重下降主要是因武術訓練、頻繁騎車與飲食控制，一天僅吃一餐並減少澱粉攝取，才會快速瘦身。