我是廣告 請繼續往下閱讀

馬英九文教基金會16日突然宣布人事異動，稱已延攬前董事、台北市立大學教授戴遐齡出任執行長一職；聲明同時指出，前執行長蕭旭岑、前員工王光慈未來的個人言行，均不再代表基金會及前總統馬英九的立場。如此大動作切割，立刻引發外界關注與揣測，前立委沈富雄則建議，若自己是蕭旭岑的話，會馬上辭去國民黨副主席職務。沈富雄19日在政論節目《POP大國民》中表示，此事讓他難以下定論，因為看起來不像一般所謂的「宮鬥」。他也提到，該聲明內容並不像馬英九一貫的語氣，這些都不是馬所說的話；而蕭旭岑對外的發言中，也是滿口表達感謝栽培，並未出現任何負面的言詞。沈富雄進一步分析，基金會選擇與蕭旭岑、王光慈切割，背後可能涉及路線差異，而非單純人事鬥爭。他提到，當初鄭麗文在組建黨中央架構時，副主席布局考量各方勢力平衡，讓不同派系都有代表性，其中蕭旭岑即被視為馬英九系統的代表人物，另有代表連戰的張榮恭，黃復興也有人代表，以及本土派李乾龍，力求兼顧各方。不過，沈富雄談及，如今基金會已明確表示，蕭旭岑不再代表馬英九相關立場，若以當初安排邏輯來看，其在國民黨副主席位置的正當性也隨之動搖。他坦言，若自己是蕭旭岑，會選擇立即辭去國民黨副主席，因為既然不再代表馬英九，在黨內原有的角色意義也已不存在。沈富雄直言，講白一點就是，鄭麗文要蕭旭岑幹嘛？他已經沒有資格當副主席了。