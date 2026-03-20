今（20）日迎來24節氣中的「春分」，根據中央氣象署指出，今年春分點將落在今晚10時46分，這一天太陽直射赤道，全球晝夜幾乎等長；過了春分之後，北半球白天將逐漸比黑夜更長，象徵季節正式邁入春意漸濃的新階段。除了節氣本身具有天文意義，農業部也整理出春分與農作、漁業、民俗及諺語的關聯，台北天文館更提醒，春分前後還有機會欣賞春季限定天文美景「黃道光」。

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▲今天是春分，當天日出於正東方、日沒於正西方，這一天全球「晝夜等長」。（圖／台北市立天文館提供）
▲今天是春分，當天日出於正東方、日沒於正西方，這一天全球「晝夜等長」。（圖／台北市立天文館提供）
春分代表什麼？氣象署：今起北半球白天逐漸變長

中央氣象署表示，春分這天太陽直射赤道，因此全球白天與黑夜幾乎等長。從天文現象來看，春分與秋分時，區分白天與黑夜的交界線幾乎垂直穿過赤道，因此南北半球受光相對平均；但到了夏至與冬至，交界線則會明顯傾斜，進而造成南北半球白天與黑夜長度出現顯著差異。也就是說，20日晚上10時46分春分一到，對北半球來說，代表接下來白晝時間將持續拉長，日照感受會愈來愈明顯。

農業部揭春分意義　氣溫不穩、病蟲害防治成重點

農業部指出，俗話說「春分日夜對分」，由於白晝逐漸增加，農家往往得更早下田，春耕節奏也隨之加快。不過，春分時節天氣變化仍大，氣溫不穩定，人與作物都容易在這段時間生病，或遭受病蟲害侵擾，因此民眾需注意增減衣物，農民也要加強田間管理與病蟲害防治。

「二八月亂穿衣」就是現在！春分諺語一次看懂

春分相關諺語，也反映出台灣民間對氣候與農時的觀察。像是「春分，日暝對分」，就是指春分當天白天與黑夜各約12小時；「春分前好布田，春分後好種豆」，則是北部地區常見的農事節奏；「春分落雨落到清明」則形容春分時節多雨。此外，「二八月亂穿衣」也是不少人此時最有感的一句話，指的正是農曆2月、8月天氣冷熱多變，穿衣最難拿捏，也提醒民眾近期仍要留意早晚溫差與天氣變化。

▲「春分」是春天的中分點，這天南北半球的晝夜長短平均，意味著春天已經度過一半。（圖／農業部官網）
▲「春分」是春天的中分點，這天南北半球的晝夜長短平均，意味著春天已經度過一半。（圖／農業部官網）
天文館：這幾週可觀察「黃道光」

除了節氣與民俗，台北天文館也指出，春分前後還有機會看見春季限定的天文景觀「黃道光」。所謂黃道光，是一種呈現淡白色、三角錐狀的微弱光芒，成因是太陽系黃道面上的塵埃散射陽光所形成，亮度大約與銀河相近。天文館解釋，之所以春分前後特別適合觀察，是因為春季時黃道面與地平線的夾角較大，因此這道從地平線向上延伸的光芒，看起來會更筆直地立在夜空中，底部最寬約40度，高度可接近70度，是一年之中相對容易觀測的時段。

黃道光怎麼看？最佳時間、地點一次掌握

台北天文館提醒，黃道光並不是非常明亮的天象，因此想提高觀測成功率，建議把握春分前後數週，在日落後2至3小時內前往遠離都市光害、空氣品質較佳且視野開闊的郊區或山區，並朝西方地平線上方尋找微弱的光芒。

資料來源：中央氣象署農業部台北天文館



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