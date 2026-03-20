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▲新列車外觀設計以「逐風翱翔」為核心理念，從高雄的產業特色與城市意象出發。（圖／高市府捷運局提供）

▲捷運局表示透過流線型線條表現城市向前發展的動能，同時展現捷運就像一條城市綠色廊道。（圖／高市府捷運局提供）

高雄捷運岡山路竹延伸線及小港林園線新列車之外觀與內裝已完成整體規劃設計。為讓市民及各界能具體了解新列車設計成果，1比24模型車已於115年3月完成，展現高雄捷運未來列車的新風貌，並於今(20)日高雄智慧城市展率先對外亮相。捷運局表示，新列車外觀設計以「逐風翱翔」為核心理念，從高雄的產業特色與城市意象出發。設計元素概念由多位專家提供，並由曾設計城市光廊與輕軌車站的在地藝術家林熺俊指導，透過流線型線條表現城市向前發展的動能，同時展現捷運就像一條城市綠色廊道，串聯岡山路竹到小港林園的重要生活與產業，亦能成為具有城市流動主體象徵意義的公共空間，進一步提升軌道建設的文化與美學價值。捷運局進一步說明，在內裝設計方面，新列車於既有捷運車廂基礎上進行全面優化，透過色彩調整與元素整合，營造明亮、和諧且具有城市特色的乘車環境空間。同時針對座椅、扶手及屏風造型進行優化設計，並於地板、飾板及各式燈具融入美學元素，提升乘客搭乘體驗。岡山路竹延伸線及小港林園線為高雄重要軌道建設計畫，新列車設計除著重工程技術與營運需求外，更強調城市意象與文化連結。未來將持續推動相關建設進度，打造兼具科技與美學的軌道運輸系統，提供市民更加便捷、舒適的公共運輸服務，使高雄成為宜居、友善、便利的科技大城，落實行政院南部半導體S廊帶建設，形塑大高雄的未來藍圖。