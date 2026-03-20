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▲原中文名為王雯的凡妮莎（Vanessa Miles）幼兒照片。（圖／凡妮莎提供）

國民黨立委王鴻薇今（20）日召開記者會，協助46年前被出養給澳洲人，中文名「王雯」的旅澳台灣女子凡妮莎（Vanessa Miles）恢復中華民國國籍，然而，凡妮莎稱，內政部以沒有證據能證明她在台灣出生，而拒絕了她的申請。對此，凡妮莎本人也親自寫下一封公開信，除提供自己出生時的時間、背景，也高呼：「希望向任何曾被告知她們的嬰兒在出生過程中或出生後不久死亡的母親，以及那些在1980年初失去或送養嬰兒的母親提出呼籲，請出面進行DNA檢測，即使妳們可能不是我的母親，妳們的女兒也可能已在資料庫中留下DNA，並可以被比對出來。」凡妮莎的信件娓娓道來：「我是Vanessa Miles，於1980年2月20日在台灣台北市出生，原名王雯，並於1980年5月14日被一對澳洲夫婦收養。我持有戶籍資料、收養公證書、出生證明以及一本台灣護照（附有出境章）來證明這些事實。我戶籍登記的母親姓名為王麗梅，在收養時她年僅17歲。去年，我得知我戶籍資料上的姓名可能並不是真實的。之後，去年7月我來到台灣提交了我的DNA進行比對，同時也在媒體前發聲，並向兒童及少年收養中心尋求協助，希望能找到我的親生家人。」然而，凡妮莎提到，在一無所獲返回澳洲後，她向台北經濟文化辦事處（雪梨）申請更新護照，並被告知程序應該相對簡單，卻在等待數月之後，她再被告知內政部與外交部無法就如何處理及核准她的申請達成一致。前者認定，由於出現前所未見的異常情況（涉及她的身分證字號被重複使用，以及她的收養在1983年被『取消』），她的國籍應被撤銷。凡妮莎說，不論此決定如何，她相信該身分證字號理應屬於她。畢竟，她曾使用這個身分證字號從台灣出境。另一位使用此身分證字號的人，直到1983年10月才出現在系統中，而那是在她出生3年多之後。無論她文件中的資訊是否真實，都無法改變一個事實：她是在台灣出生，並在嬰兒時期從台灣出境，因此依據《國籍法》第2條第一項第一款及第二項，她理應是台灣公民。政府有責任恢復我的國籍，並協助她尋找親生家人。凡妮莎強調：「在過去幾個月中，我一直在身分認同的重大疑問中掙扎，並再次回到台灣，向內政部長發出請求：我要求部長撤銷這項錯誤且不道德的撤銷我國籍的決定。我是受害者，在毫無選擇的情況下，於嬰兒時期被販售至另一個國家，而現在政府實際上抹去了我的存在。但是，我是台灣的女兒，我出生在台灣，我希望取回我與生俱來的權利！」她也認為，無法理解為何內政部要讓這件事如此困難，同時，她也希望向任何曾被告知她們的嬰兒在出生過程中或出生後不久死亡的母親，以及那些在1980年初失去或送養嬰兒的母親提出呼籲，請出面進行DNA檢測，即使妳們不是她的母親，妳們的女兒也可能已在資料庫中留下DNA，並可以被比對出來！凡妮莎最後也說：「我在臀部有一個明顯的胎記，希望如果母親在媒體上看到我發聲時，能藉此認出我。對於王麗梅，也就是我戶籍登記的母親，我想說：首先，我只想知道我親生母親的是誰而已。請出面幫助我實現我這個願望。無論我的母親是誰，如果您看到這段訪問，我想感謝您給了我生命。最後，再次向內政部長請求：請不要讓我這趟來台灣的旅程變得毫無意義，請恢復我的中華民國國籍，撤銷這個殘酷且不公正的決定。謝謝。」幼兒照片。（圖／煩尼殺提公）