我是廣告 請繼續往下閱讀

中華郵政公司為歡慶130週年，與國民品牌義美食品聯名推出「小泡芙禮盒」，今（20）日上午10時在「i郵購」正式開賣，限量1萬盒短時間完售。開賣當下湧入大量訂單，不少民眾表示「一上線就搶」、「根本秒殺」，同步掀起社群討論熱度，成為今日最夯話題之一。中華郵政推出「郵局×義美小泡芙聯名經典禮盒」，以「郵政130 義美遞心意」為主題，把郵政文化與經典零食創意結合，為中華郵政首度與義美食品跨界合作，從「郵筒」到「小泡芙」，將深植人心的生活記憶轉化為創新商品，不僅成功吸引年輕族群，也喚起不同世代的共同回憶。聯名經典禮盒每箱含運費優惠價新臺幣320元，外裝設計包含郵政吉祥物「波波鴿」、義美人氣角色「小泡芙人」，以及首次登場的波波鴿好友－「波斯喵」。禮盒內包含2種口味小泡芙、郵政130週年限量明信片1張，以及「泡芙波波鴿郵筒印章公仔」1個。公仔外觀共有3種顏色，除經典紅色郵筒、綠色郵筒外，還有臺灣特有的「奧運金牌郵筒」，底部印章圖案設計3種不同款式，共9種組合搭配，隨機出貨，增添開箱驚喜與收藏趣味。