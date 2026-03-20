我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯一正還原自己砸車經過。（圖／柯一正臉書）

知名導演、紙風車文教基金會創辦人柯一正，2024年因不滿住家車庫門口長期遭賓士違規停放，導致出入受阻，柯一正在情緒失控下，持工具敲擊車輛，還氣到爬上引擎蓋踩踏，事後與車主進入調解卻未能達成共識，因此遭到地檢署起訴，今（20）日他透過社群還原事發經過，質疑對方根本無意調解，直言自己是被設局。柯一正今日凌晨在臉書發出982字長文，他坦言自己確實做了非法破壞他人財產的事，不過他強調自己並非無故砸車，而是長期飽受違停困擾，且附近明明就有大型公有停車場，對方卻總是要把「大B」停在他家車庫門口，經常讓自己無法順利出入。柯一正還原事發經過指出，2024年底某晚，他臨時需要開車外出，卻發現車庫門口又被堵住，雖然車上留著聯繫方式，但字卻寫超小讓人看不清楚，打了電話也沒人接，多重挫折下他情緒瞬間失控，才拿起現場立牌往車上敲擊三下。案件曝光後，柯一正第一時間就承認自己的行為，並表達願意賠償損失，然而對方在調解日卻以塞車為由遲到40分鐘，但是當天明明路況非常好沒有阻塞情況；更讓他不滿的是，車主直接說要11萬賠償金，且堅持「一毛不能少」，但卻拿不出任何維修廠報價單，「事情到今天我才發現她設了局，她想造成是我不接受調解這種結論。」最後柯一正承認自己砸車就是不對，因此不會逃避法律責任，但他也藉此呼籲社會，應正視違停對他人生活造成的困擾與壓迫，他直言，社會應該有更有效的方法，讓不尊重他人時間與空間的人知道界線，如今案件已正式進入司法程序，尚有待法院後續審理。