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智慧城市論壇（Intelligent Community Forum, ICF）國際訪團於昨（19）、今（20）日參訪雲林，展開智慧城市交流行程。縣長張麗善表示，雲林近年持續推動智慧城市建設，已連續5年榮獲國內智慧城市創新應用獎，並於2024年首度參加ICF全球智慧城市評選即獲得Top 7的肯定，顯示雲林在數位治理、綠色永續及城鄉韌性發展上的努力，已逐步獲得國際關注與認同。而此次ICF主席暨聯合創辦人John G. Jung也率加拿大、美國、巴西、印度、土耳其、加納等多國產官學研代表來訪，除參與台北、高雄智慧城市展外，也特別安排深入雲林實地交流，親身了解雲林以在地特色推動智慧轉型的實踐成果。訪團昨首日行程首站即前往口湖鄉台灣鯛生態創意園區，聚焦雲林智慧農業場域，讓國際訪團看見雲林深厚的農漁產業基礎，並透過現地導覽與交流，分享雲林如何將養殖產業、科技應用與場域管理相互結合，推動傳統農漁業朝向智慧化、精準化與永續化發展。園區現場並介紹智能魚池技術及其應用成果，說明雲林面對氣候變遷、極端氣候及產業升級等挑戰時，如何運用智慧科技提升生產效率、降低管理成本，並強化整體養殖管理效能，展現智慧農業從生產端到管理端的具體案例。訪團昨下午則前往土庫鎮越港國小及雲林縣智慧教育中心，進行智慧教育主題參訪。由張麗善縣長、謝淑亞副縣長、陳璧君副縣長、張清良總顧問、教育處邱孝文處長、計畫處李明岳處長及國際辦劉志偉主任等縣府人員於智慧教育中心迎接來自全球的貴賓，並由智慧教育中心喬祺校長率領團隊透過簡報、影片、現場交流及實地導覽等方式，系統性介紹雲林推動數位學習、科技融入教學及城鄉教育創新的具體作為。此次特別安排參訪智慧教育中心6大智慧場館，讓國際訪團從不同面向了解雲林如何將數位工具、學習內容、教學設計與教育場域整合運用，打造兼具科技應用與教育公平的學習環境，展現雲林如何在偏鄉與非都會地區推動教育創新的作法。張麗善縣長表示，今天非常榮幸迎來ICF國際訪團第3年到訪雲林，見證我們一年一年的精進。此次他們看到了雲林農業大縣在翻轉過程中如何跟智慧科技結合，不只在智慧農業、智慧漁業及智慧畜牧，還包括智慧長照、智慧校園、智慧防災、智慧救護等等多面向發展，將智慧科技融入生活中，緊密結合。張縣長說，在今天下午雲林縣智慧教育中心參訪中，雲林展現持續投入教育數位轉型成果，不僅著重硬體建置，更重視課程內容、教師支持與學生實作體驗，讓科技不只是設備，而是成為提升學習成效、縮短城鄉差距的重要工具，讓孩子能夠贏在起跑點。此次也藉由在地教育團隊與ICF國際訪團近距離互動，希望讓國際友人看見，雲林的智慧教育並非單一示範場域，而是逐步融入地方教育與人才培育的日常實踐。張縣長強調，此次參訪，不僅獲得ICF國際訪團對雲林推動智慧治理成果的肯定，也是雲林與國際城市深化對話、分享經驗的重要契機。未來縣府將持續以智慧科技、跨域治理及國際連結為推動方向，在農業升級、教育創新與永續發展等面向穩健前行，讓世界看見雲林作為智慧城市典範的行動力與發展潛力。ICF主席暨聯合創辦人John G. Jung表示，ICF長期透過全球網絡促進城市間在資訊與通信技術、經濟發展及社會創新上的交流合作，而ICF Top7更象徵城市在智慧發展上的卓越成就。他指出，雲林是一座開放且具有成長潛力的城市，透過此次實地走訪，可更深入理解雲林如何結合地方特色、科技應用與治理創新，形成具代表性的智慧城市實踐。