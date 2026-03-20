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全球知名航空專業評鑑機構Airline Ratings公布「2026全球最佳航空」，在「全球最佳全服務航空公司」國泰航空獲得第二名，僅次於卡達航空；而國泰貨運榮獲「全球最佳航空公司品牌貨運營運商」大。另，國泰航空全資附屬公司香港快運（HKExpress）也榮獲「全球最佳低成本航空公司」大獎。不只拿下全球最佳航空第二名，國泰航空全新爾雅商務艙（Aria Suite）榮獲「全球最佳商務艙」，同時獲頒「全球最佳航空公司品牌貴賓室」獎項。展望未來，國泰航空將持續投資逾港幣1,000億元於機隊更新、機上及地面產品，以及數位創新等多個領域，進一步提升顧客體驗，並鞏固香港作為全球領先的國際航空樞紐的地位。國泰航空行政總裁林紹波表示：獲得《AirlineRatings》的肯定，、充分印證團隊辛勤付出與專業精神。從尊尚旅遊、貨運，以至低成本旅遊，這些殊榮激勵我們持續創新，不斷提升服務標準。今年適逢集團慶祝「同心飛躍八十年」，衷心感謝顧客一直以來的支持，並將堅定不移地朝著成為顧客最喜愛服務品牌的願景邁進。國泰航空集團除了獲《AirlineRatings》的肯定，亦屢獲其他國際獎項殊榮。國泰航空去年被Skytrax評為全球最佳航空公司前三名，並榮獲全球最佳經濟艙和最佳機上娛樂系統等獎項。此外，國泰貨運於2025年獲《Air Transport World》（ATW）評為「年度最佳貨運營運商」，而香港快運則於 Skytrax獲選為全球最佳進步航空公司第三名。