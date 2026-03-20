我是廣告 請繼續往下閱讀

「春分、龍抬頭、土地公頭牙」轉運吉日！3生肖強運16天旺翻

生肖羊：

▲隨著雙吉日到來，生肖羊這段低潮將逐漸翻轉，原本被忽略的價值開始被注意，將連續16個迎來好運。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

生肖狗：

▲生肖狗單身者桃花機會增加，且多為真誠穩定型對象，只要保持自然互動、適度參與社交活動，就有機會吸引契合的人。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

生肖豬：

▲生肖豬財運整體表現不俗，無論是談薪資或合作收益都有機會達標，事業關鍵在於提升主動性，需跳脫過去低調作風，積極爭取重要任務與資源。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

今（20）日春分恰逢農曆二月初二「龍抬頭」、土地公頭牙，被視為重要轉運吉日。《搜狐網》命理分析表示，3月20日至4月4日期間，生肖羊、狗、豬運勢明顯提升。屬羊者擺脫低潮，事業靈感回溫；屬狗者人際與合作順利，財運穩定成長；屬豬者則迎來貴人助力，能力逐漸被看見。整體來看，三者在事業與財務上皆有突破機會，但仍需把握細節與主動性，才能讓運勢真正轉化為成果。屬羊者個性溫和、待人寬厚，過去一段時間可能處於努力付出卻不易被看見的狀態，甚至出現靈感停滯、發展受限的情況。不過隨著雙吉日到來，這段低潮將逐漸翻轉，原本被忽略的價值開始被注意，有機會擺脫過去「不起眼」的處境。感情方面，單身者不需刻意追求，緣分多半透過日常人際自然出現，無論是聚會中的相遇，或透過同事牽線，都可能遇見理念契合的對象；有伴者則適合修補關係，透過坦誠溝通未來方向，即使暫時未有結論，穩定互動也能讓關係更穩固。事業運勢同步回升，靈感逐漸恢復，先前卡關的問題有機會逐步解開，加上長輩提攜與同事支援，不再單打獨鬥。但需留意將想法具體化，轉化為可執行的步驟，才能讓成果真正落實。這段期間屬狗者氣場明顯提升，在職場與人際互動中更具說服力，發言容易被採納，行動也更容易獲得支持，整體呈現「有人信任、有人相挺」的狀態。感情運同樣走強，單身者桃花機會增加，且多為真誠穩定型對象，只要保持自然互動、適度參與社交活動，就有機會吸引契合的人；有伴者則適合拓展共同生活圈，例如出遊或聚會，有助提升默契。不過需注意個性中的急躁與固執，適度傾聽能讓關係更順暢。工作方面迎來洽談與合作的有利時機，不論對內協作或對外接案都相當順利，甚至可能出現意料之外的合作機會。但在過程順利之際，仍需謹慎處理細節，尤其在條款與責任分配上，務必確認清楚。財運方面，正財穩定之餘，獎金與副業收入也有機會增加。屬豬者先前多半處於累積實力的階段，成果尚未被外界看見，但隨著春分到來，過去的努力開始浮現，能力逐步被認可，甚至吸引貴人主動協助，整體發展轉為正向。感情層面，單身者散發可靠氣質，吸引重視內在的對象，無需刻意包裝，自然表現反而更具吸引力；有伴者則適合進行深入交流，包含財務規劃與未來藍圖，透過溝通強化彼此信任與安全感。事業關鍵在於提升主動性，需跳脫過去低調作風，積極爭取重要任務與資源，避免錯失機會。只要願意多踏出一步，突破將更加明顯。財運整體表現不俗，無論是談薪資或合作收益都有機會達標，但仍需保持理性，避免因一時心軟借貸，或涉入高風險投資，以維持穩定累積。