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MARTINELLI 氣泡蘋果汁： 原價 529 元 → 降至 479 元（現省 50 元，降幅 9.5%）

KS 蔓越莓綜合果汁： 原價 439 元 → 降至 399 元（現省 40 元，降幅 9.1%）

JUVER 蘋果汁： 原價 469 元 → 降至 449 元（現省 20 元，降幅 4.3%）

▲MARTINELLI 氣泡蘋果汁由 529 元降至 479 元，降幅最大。（圖／好市多提供）

▲KS 蔓越莓綜合果汁原價 439 元，調降為 399 元。（圖／好市多提供）

▲JUVER 蘋果汁原價 469 元，調降為 449 元。（圖／好市多提供）

美國總統川普的關稅政策於 2 月下旬遭最高法院判決違憲後，政策效應已正式傳導至台灣終端消費市場。台灣好市多（Costco）今（20）日率先調整售價，針對三款高敏感度的進口果汁進行調降，降幅最高接近一成。這也是關稅政策逆轉後，國內通路首波反映在民生商品價格的案例。好市多針對三款高敏感度的進口果汁進行調降。業界指出，果汁類品項因進口比重高且價格敏感度強，成為此波成本變動下首位調整的標的。事實上，好市多對於關稅衝擊一向採取「滾動式」應對。執行長瓦克瑞斯（Ron Vachris）曾在財報會議中強調公司的定價邏輯，表示公司會盡力減輕關稅對會員的衝擊，並主張「若必須漲價，會是最後一個調漲；若能降價，則會是第一個調降」。隨進口壓力隨判決結果緩解，台灣好市多此次迅速反映售價，被市場視為履行其企業成本管理策略。業界預估，若未來法律途徑能取得更多關稅費用返還，後續申請進度將決定是否會有更多進口商品跟進降價。針對此波價格異動，台灣好市多官方表示，因應成本調整，好市多將持續採取「滾動式調整」，目標是持續以最合理的價格提供高品質商品。由於，預計將吸引不少會員在周末進店補貨，搶進第一波關稅紅利。