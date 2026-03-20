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2026年各地方首長選戰布局逐漸浮出檯面，不過在首都台北市長方面，民進黨至今仍未正式推出參選人，外傳黨內擬在4月正式提名行政院副院長鄭麗君，被視為一大強勁對手，將迎戰力拚連任的國民黨籍蔣萬安。不過，成功大學電機系教授李忠憲可不這麼看，他舉出綠營的歷屆選戰中，只有「蔡英文」在台北市有過半的紀錄。李忠憲提到，最近熱門的話題，其中有一個就是，民進黨要派誰參選台北市長對抗蔣萬安？目前大家都在討論鄭麗君，因為她在台美關稅談判中立下很大的功勞。有朋友問及，台北市應該要提名誰，民進黨才會贏？李忠憲僅回應「會贏，早就贏了」。面對朋友的追問，李忠憲猜測，應該是前總統陳水扁，其曾在1994年北市的市長選舉中獲勝，不過友人則反駁，並指出當時是因為中廣董事長趙少康出來，3個人才讓陳水扁贏，此後儘管陳水扁在市長位置表現優異，民調也非常高，但最終仍在1998年競選連任時吞敗仗。「那你知道從有選舉以來，誰有在台北市真正贏過嗎？」朋友這麼問，李忠憲表示不知道，對方則解答，只有前總統蔡英文，所有綠營的候選人選舉中，僅蔡英文在2次總統大選時，在台北市拿下過半得票率。接著，李忠憲再拋出一個問題：「當完2屆的總統，還要出來選台北市長，這有可能嗎？」他表示，答案很簡單，政治上「可以」，但「沒有意義」，因為職位是向下，權力與舞台不對等，風險極高，輸了就毀，贏了恐怕造成綠營很大的困擾。