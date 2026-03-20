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為什麼今晚特別？ 2026 年春分正好適逢農曆二月初二（新月過後），月光干擾極小，天空背景極黑，這是一生難得幾次的純淨觀測期。

▲黃道光是一種呈現淡白色三角錐狀的微光。它的成因是太陽系黃道面上的塵埃散射了陽光，亮度大約與銀河差不多。（示意圖／Pexels）

鎖定方位： 日落後約 1.5 小時（約 19:00 - 21:00），請看向「 正西方 」地平線。

」地平線。 尋找形狀： 它會像一柄從地平線伸出的「發光長劍」，呈現 斜斜的三角錐狀 。

。 遠離光害： 都市區絕對看不見！建議前往海邊或高山等無路燈干擾處。

適應黑暗： 關掉手機手電筒，讓眼睛在黑暗中停留 15 分鐘，感光度提升後更容易察覺。

▲台北天文館公布黃道光最佳觀測指南。（圖／Gemini生成，資料來源：台北天文館）

關鍵 22:46 接春分水： 在今晚春分交接時刻，裝一杯過濾水放在窗邊吸納平衡磁場，明早飲下，象徵「飲入平衡之氣」，助攻新一季財運。

春分立蛋： 利用磁場最穩定的時刻嘗試立蛋，若成功立起，象徵今年運勢穩如泰山、飛黃騰達。

忌大發雷霆： 春分主肝氣，此時生氣最傷運勢，恐讓財氣噴發變成「火燒功德林」。 忌單薄入睡： 俗話說「春捂秋凍」，春分氣溫變化大，受風寒會導致氣場虛弱，好運進不來。 忌環境雜亂： 22:46 前建議將客廳財位清空，讓清新的春分氣流得以順利循環。

準備迎接年度最強「重置日」！2026 年 3 月 20 日 22 時 46 分，地球將精準運行至「春分點」。這一天不僅晝夜平分，更是陰陽能量最為平衡的時刻。除了命理師看好的轉運大補帖，今晚更有「極致罕見」的天文奇景「黃道光」現身西方天際。想在今年春天翻轉運勢、財氣噴發？這篇最強攻略一定要收。天文館指出，春分前後是觀賞「黃道光」的黃金週。這是一種由太陽系內微小塵埃散射陽光形成的淡白色錐狀光芒，因為亮度極低，被譽為「天文界的隱藏版美景」。黃道光並不像流星雨那樣明顯，想捕捉這抹神祕微光，請掌握以下指南：春分是「木氣」生發的起點，專家建議透過簡單儀式校正財富磁場：為了維持得之不易的能量平衡，今晚請避開以下行為：