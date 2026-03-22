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信義人幫助信義人！信義房屋與信義文化基金會長期推動的「信義至善獎助學金」，3月18日在南投縣信義鄉同富國中舉辦年度頒獎典禮，邁入第26年，今年共頒發18所國中小學、210位學生，透過穩定的學習支持，陪伴孩子安心完成學業，為偏鄉學子通往下一個學習階段持續累積力量。信義至善獎助學金設立於2000年，源於1999年921大地震重創信義鄉，當時不少家庭因生計受挫，孩子面臨中斷學習的風險。信義房屋為協助受災學童持續求學，與信義文化基金會共同啟動這項長期助學計畫，對象涵蓋單親家庭、重大變故或家境清寒學生，後續也因應桃芝颱風等災害，擴及其他受影響的孩童，累計資助近6,288名學生，投入金額超過1365萬元，由信義志工團隊親自走進地方共同協助辦理頒獎典禮。同富國中校長石啟佑在典禮中表示，這份超過四分之一世紀的支持，對信義鄉而言是一段彌足珍貴的情誼。他指出，每年志工團隊都來與孩子面對面互動，受惠學子中，許多早已走入社會，在不同領域發展所長，成為後進學子的實際榜樣。他也以校友亞運拳擊國手甘家葳、前橄欖球國手呂芝皓為例，勉勵孩子保有部落孕育出的韌性與拼勁，在人生道路上持續累積實力。信義文化基金會執行長楊政學表示，讀書是偏鄉孩子累積能力的重要途徑，穩定的外部支援能讓孩子安心準備未來，這也是基金會持續投入的核心原因。一項計畫能長期運作26年相當不易，基金會自1991年成立以來，作為企業與社會之間的平台，持續將「說到做到」的信義精神落實在教育支持上。學生代表發言中，同富國中學生松惠心分享，這項獎助學金陪伴許多學子安心完成學業，「想到有這麼多人在支持我們、相信我們，就覺得自己要更努力、認真學習，不辜負大家的期望」。學生代表何毅也提到，今日所收到的幫助，將成為未來回饋社會的動力，希望有一天能將善意延續，照亮更多需要支持的人。信義文化基金會表示，信義至善獎助學金將持續辦理，陪伴孩子在求學階段獲得穩定支持。基金會以推廣社會教育、學術研究與文化交流為宗旨，期盼透過長期投入，提升人文素養與生活品質，為社會累積更多正向力量。