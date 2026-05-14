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一如預期，民進黨徵召了沈伯洋參選台北市長挑戰蔣萬安，對藍綠而言，馬上呈現出「皆大歡喜」的情緒。對民進黨的台北市議員參選人而言，帶隊母雞一直懸缺的情況有了解決，基本盤士氣穩固，當然是振奮的消息。對國民黨而言，很多人興奮的來源正如徐巧芯所說的「幫國民黨」，他們預期沈伯洋這幾年以來的「抗中保台」單一形象，認為沈伯洋的意識形態基本人設，會在台北市揮灑不開。然而，國民黨可能錯估情勢的可能發展了，因為面對蔣萬安，民進黨上上下下包含沈伯洋都知道是一個「逆勢仰攻」的必然戰局，而逆勢仰攻的戰場守則第一條就是：與莊家對賭，必輸。從鋪陳沈伯洋參選的起手式，民進黨所稱的「安鼠之亂」就可以觀察出，沈伯洋和民進黨至少在目前是刻意脫離國民黨和蔣萬安預想的意識形態戰場，他們在打的是一場有「柴契爾夫人」助陣的另一個戰場。「柴契爾夫人」是來自台語的諧音，「菜市場夫人」，這樣的概念是來自1994年台北市長民選開場，陳水扁和他當年的「羅（文嘉）馬（永成）兵團」就知道只有菜市場和洗頭髮都能參與討論的話題，在選戰之中才有滲透力，也才可以翻轉僵化的板塊結構。這樣的概念，2018年的韓國瑜也深知箇中意味，當時韓國瑜自知要「直球對決」嫻熟高雄市政而且在地方經營人脈已經盤根錯節的陳其邁，毫無機會，韓國瑜另闢途徑，一個簡單的口號「發大財」捲起了「韓流」。「發大財」和「有老鼠」一樣，都是庶民生活中最質樸的願望和最煩惱的麻煩，這樣的話題在菜市場和洗髮店都會引起共情和討論，「議題設定權」就不會被現任者的那些「等因奉此」、「研究改進」的遙遠衙門所主導。打「安鼠之亂」的另一個目的也並非只是如何滅鼠？重點是要運用這種「柴契爾夫人」都可以參與討論的話題，建立攻擊蔣萬安人設的新基準點：無能！1998年馬英九和金溥聰也是利用「人設重新定義」的方式，逆勢仰攻挑戰陳水扁的，陳水扁在當總統之後的許多作為固然令人憤怒，但他的台北市政至今仍讓許多台北人津津樂道。當時陳水扁的市政滿意度高達八成以上，「金馬指揮部」想要針對市政進行攻擊都疲軟無力，於是在綿密的民調和形象分析上，設定了陳水扁「鴨霸」，透過各種單一事件持續宣揚，在菜市場和洗髮店都得到廣大迴響，陳水扁因此飲恨。從「食安問題」、「公館圓環」到如今的「安鼠之亂」，這些看似零星的事件，都在鋪陳一件事：蔣萬安的能力太溫吞、做事太官僚主義，而且要靠「老四川」伯伯扶持，沒了李四川，「安公子」束手無策。這樣的情況，未必能真的打敗蔣萬安，但可以「困住」蔣萬安，蔣萬安原本被國民黨期待的「全台輔選」將會因為民進黨持續拋出「柴契爾夫人」都能參與討論的話題，被困在台北市。別說全台輔選了，就連僅僅一河之隔的新北市，蔣萬安可能都分身乏術去援助已經被打到和蘇巧慧勢均力敵的李四川。而且國民黨還有一個錯誤認知「李應元防線」，有些市議員譏諷沈伯洋可能守不住當年李應元挑戰馬英九的得票數，這是錯誤的基本假設了。2002年，馬英九爭取市長連任時，他是第一次失去政權的國民黨「最後的獨生子」，所以國民黨內有一種「世代交替才能政權輪替」渴望，「讓馬英九拿到一百萬票」直接壓制連戰和宋楚瑜，直攻2004的期待當中，李應元因此挑戰的特別艱辛。如今蔣萬安並沒有泛藍最後獨生子的光環，前有盧秀燕和韓國瑜，還有一個自我感覺特別良好的鄭麗文，蔣萬安也沒有直取2028的勇氣和格局，沈伯洋面對這樣的局面，比李應元好揮灑多了。不過，沈伯洋也不是完全沒有隱憂的：要讓「菜市場夫人」助陣，就是要更親和、語言更庶民，像是賴清德說的什麼「三度空間的治理」這種玄之又玄的語言，多來幾次，「柴契爾夫人」們就會轉身而去了。●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com