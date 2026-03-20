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2026土地公頭牙、龍抬頭祭拜供品！麻糬、花生最重要：黏財開運

▲祭拜土地公的供品建議準備麻糬、花生、酒、香蕉、鳳梨等，也可簡化為麻糬與帶殼花生。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

2026土地公頭牙、龍抬頭怎麼拜？流程一次看

▲土地公祭拜流程包含點香、報上個人資料、說明祈願並燒金紙，記得要誠心說出自己的願望。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

春分、龍抬頭開運5撇步快看！一定要剪頭髮

▲牛、馬、羊、猴、雞為龍抬頭當日幸運生肖，也可透過方位行走強化財氣。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

2026年春分落在3月20日22時45分42秒，剛好與農曆二月初二「龍抬頭」及土地公頭牙重疊，形成罕見開運時機。命理專家高宏寓表示，這一天可同時進行頭牙祭拜、接龍氣與補財庫，建議準備麻糬、花生、酒、香蕉、鳳梨等象徵財運與好運的供品，也可簡化為麻糬與帶殼花生，下班後到土地公廟討個好彩頭。祭拜流程包含點香、報上個人資料、說明祈願並燒金紙。此外，牛、馬、羊、猴、雞為當日幸運生肖，也可透過方位行走強化財氣。在供品選擇上，高宏寓建議優先準備麻糬、花生、酒、香蕉、鳳梨等具象徵意義的食物。酒代表長長久久，香蕉象徵「案件成交」，鳳梨則有「旺來」之意，寓意好運到來。此外，蘋果、甘蔗、湯圓、潤餅等，也都是常見祭拜品項，重點仍在於誠心祈願。若覺得供品太多很繁瑣，，可只準備2樣最重要的供品：1.先點燃三炷香。2.面對土地公神像或神位站定。3.清楚報上姓名、出生年月日與居住地址。4.說明今日為頭牙祭拜，並具體講出祈願內容（如財運、平安、事業等）。5.將香插入香爐，靜候約10至15分鐘，至香燃燒過半。6.依序燒化壽金、福金與土地公金，同時再次心中默念感謝與祈求。高宏寓補充指出，當天運勢特別受惠的生肖為牛、馬、羊、猴、雞，建議可從家中往外朝正東南方向走7步，再進行祭拜，象徵將財氣與吉運引入家門。在吉時理髮，象徵出人頭地，同時代表開啟嶄新氣象。可向土地公或招財童子祈求錢母，依需求稟告用途，增加招財象徵。可選在卯時前往戶外或郊區等清淨環境，吸收天地能量。透過誦念安土地真言或進行早課，幫助沉澱心緒、穩定狀態。平時多行善布施、累積善緣，被認為是最長久且穩定的開運方式。