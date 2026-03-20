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▲張淳淳（左2）曾當過S.H.E、李玟、金城武等的舞蹈老師。（圖／翻攝自張淳淳臉書）

62歲張淳淳是誰？女團出道教過金城武、李玟

▲張淳淳（右）以少女偶像團體「蘋果派」出道。（圖／翻攝自張淳淳臉書）

張淳淳罹乳癌怪病想輕生！為家人勇敢活下去

▲張淳淳（如圖）遭遇罕見怪病、乳癌折磨，一度痛到出現輕生念頭。（圖／翻攝自張淳淳臉書）

張淳淳與洪誠陽因財務糾紛槓上互告，佔盡媒體版面引發熱議。《NOWNEWS今日新聞》整理出曾有「房地產女王」稱號的62歲張淳淳背景經歷等過往，80年代間，她以少女團體「蘋果派」出道，隨後轉型為頂尖舞蹈老師，曾指導過李玟、金城武、王力宏等無數天王天后，然而，張淳淳卻在事業巔峰時，遭遇罕見怪病、乳癌折磨，一度痛到出現輕生念頭，如今活成自我，堅毅求生意志，令人欽佩。1990年，張淳淳以少女偶像團體「蘋果派」出道，與楊燕、許佳蓉、珞棋、小婉共組，活力又豔麗的外型與定位，備受少男少女喜愛，後來成員分道揚鑣，張淳淳轉戰幕後，以拿手的肢體與體能訓練，成為李玟、徐若瑄、李心潔、金城武、王力宏等藝能界唱跳明星的專任舞蹈老師。2010年，張淳淳因抽脂手術意外感染罕見的「非結核分枝桿菌」，全身多達99處傷口化膿潰爛，被迫住院長達400多天，在台大醫院病榻上，為了避免藥物依賴，她咬牙拒絕施打嗎啡，僅靠著唱詩歌苦撐過每一次清創手術，張淳淳說，她曾經想跳樓，只是醫院的頂樓都有管制⋯⋯。除了肉體煎熬，人性的冷暖讓張淳淳心寒，生病期間，病房內充斥著各種推銷偏方與詐財的人，加上流言蜚語，讓她對人性絕望，張淳淳曾偷偷囤積安眠藥企圖輕生，當晚把遺言用錄音方式錄好，後來所幸藥效不足撿回一命，看見母親傷心失蹤，她才醒悟，決心為了家人勇敢活下去。再到2023年，張淳淳進行乳房攝影檢查，意外發現確診乳癌0期，也就是所謂的乳管原位癌（DCIS），當時癌細胞還在乳管內、沒有擴散侵入周圍組織，聽從醫師建議，她僅針對左邊乳房的病灶移除，再搭配放射治療，有段日子每天需要注射嗎啡，同時搭配荷爾蒙治療作為長期預防。張淳淳自認性格不服輸，就算產後暴增至90公斤，憑著驚人毅力在7個半月內狂瘦40多公斤，成功轉型為塑身天后，與音樂製作人前夫結束10年婚姻後，張淳淳為了給女兒安全的居住環境，從門外漢開始勤跑三千間房，搖身一變成為身價數億的房產達人。歷經生死交關的考驗，張淳淳對人生有了全新體悟，她坦言生病後變得「少根筋」，不再把每件事放進心裡放大檢視，世界因此變得更開朗，現今的張淳淳除了養生、陪伴愛犬，更重拾舞蹈教學，學員跨足網紅到90多歲長者，用充滿活力的姿態迎接未來。