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民眾黨前主席柯文哲深陷京華城案爭議，一審宣判日期3月26日即將到來，此案動向受到外界高度關注，究竟柯文哲最終會被判處幾年刑期，也引來不少人好奇。對此，精神科醫師沈政男分析，針對檢方所提出的4項罪名，整體刑度「落在0到5年之間」較為合理，甚至不排除全部無罪的可能；但若最後被判超過5年，甚至達到10年以上，那就難以理解了。針對檢方指控的4項罪名，包括收賄、政治獻金相關的公益侵占、眾望基金會背信，以及圖利罪，沈政男在個人YouTube頻道上逐一分析指出，檢方求刑明顯偏高。以公益侵占與背信罪為例，過往平均判刑分別約為1年多與8個月，但此次卻求刑至5年、6年與2年半以上，顯示檢方採取較重標準。部分，沈政男認為成立難度極高，關鍵在於「明知違法」的要件難以證明，尤其都市計畫相關法規複雜，連司法體系內部對細節都未必完全掌握，要證明被告清楚違法並不容易，因此傾向判無罪。至於，沈政男表示，案件至今未能建立明確金流，僅依賴間接證據推論，力道不足。所謂「1500小沈」的金流與政治獻金混雜，邏輯上較接近政治捐款，而非具對價關係的賄賂，因此成立空間有限；在部分，他認為最終可能落在無罪至各約1年多之間，兩案合計約2至4年；而則可能從無罪到8個月不等，因為將政治獻金視為「受託事務」本身就存在爭議。沈政男進一步提到，問題核心在於柯文哲同時具備市長與政黨主席雙重身分，使政治獻金與行政決策容易被外界連結，導致原本應分開看待的事項被混為一談。他質疑，政治獻金應回歸政治獻金法規範，而非動用貪污治罪條例。此外，他也提到判決結果可能牽動政治前途，若一審刑期超過10年，將影響參選總統資格。雖然法官應保持中立，但此因素難免成為潛在考量。總結而言，沈政男認為，最理想的結果是4罪皆無罪，但畢竟他不是法官，以實務與專業限制推估，整體刑度落在0至5年最為合理；若判決結果超過5年，甚至是10年以上，那就真的非常、非常難以理解了。同時他也重申，所有預測都是基於科學證據與邏輯推論，並非亂猜。