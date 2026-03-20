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▲警方調閱監視器追查王男足跡，最終於昨（19日）在花蓮地區將其逮捕。（圖／警方提供）

▲警方查扣多項證物，警詢後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。（圖／警方提供）

台北市信義區松壽路的府前地下停車場11日發生一起竊盜案，一名胡姓男子將車輛停放在停車格後忘記鎖車門，遭到小偷入侵。涉案的王姓男子偷走車內的手機、現金，甚至還盜刷信用卡。而後藉由高鐵、台鐵展開逃亡，其行經地點遍佈北中南、花東地區，最終在昨（19日）於花蓮地區遭到警方逮捕。據了解，涉案29歲的王姓男子10日晚間進入府前地下停車場後，鎖定一輛未鎖車門的小客車，闖進去竊走車內的iPhone、現金2300元及信用卡等物，而後持信用卡盜刷數萬元。車主11日前往停車場準備取車時，發現物品不翼而飛，緊急報警處理。警方獲報後成立專案小組，經調閱監視器發現，王男於犯案後搭乘高鐵、台鐵一路展開「環島式逃亡」，短短一週的時間內行蹤遍及台北、新北、台中、高雄、屏東、宜蘭及花蓮等地。更誇張的是，王男在逃亡期間還不忘繼續偷，鎖定各大車站周邊、觀光旅遊區，於各縣市涉及至少5起竊盜案件，相當誇張。信義分局鍥而不捨追查，與台中市政府警察局、鐵路警察局等單位，展開橫跨東、西部、長達數百公里環島追緝行動，最終鎖定王男落腳於花蓮市區。昨（19日）持台北地檢署核發拘票，至花蓮順利拘提王男到案，並查扣多項證物。全案依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦，並建請向台北地院聲請預防性羈押。