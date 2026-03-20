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2026宜蘭縣長選戰逐漸升溫，民進黨已拍板徵召律師林國漳參戰，基層組織同步啟動；反觀國民黨內部，議長張勝德與立委吳宗憲競逐態勢明顯，整合仍充滿變數；民眾黨則推出立委陳琬惠，但卡在「藍白合」進退失據，讓整體選情更添不確定性。對此，政治評論員吳靜怡直言，國民黨颳起藍天變綠地警訊，少了宜蘭母雞林姿妙，藍白合共推吳宗憲仍輸林國漳。吳靜怡提到，林姿妙過去就是國民黨在宜蘭的「母雞」與勝選保證，但歷經貪污案重創，即便一審重判12年6個月停職，個人好感度仍有41.3%，顯示其個人魅力與地方盤根錯節的影響力。然而，也正因民眾黨過去強力追打，加上黃國昌狗仔隊跟監拍照，使藍白之間早已埋下矛盾，並非說合就能合。吳靜怡指出，數據更直接揭露現實，吳宗憲與陳琬惠原始支持度加總雖有34.5%，但一旦整合，支持度反而下滑，推吳宗憲僅33.0%，推陳琬惠更跌至26.7%。這代表「藍票可以流向白」，但「白票吃不到藍票」，整合反而產生折損，甚至可能把部分藍營支持者推向林國漳。吳靜怡表示，相較之下，林國漳的優勢並非空中樓閣，而是建立於賴清德2024總統大選在宜蘭所累積的11萬票基礎之上。當年賴清德以44.74%得票率，領先侯友宜與柯文哲，再加上立委陳俊宇的選舉結果，顯示綠營在宜蘭早已形成「總統票、立委票、地方組織」三線重疊的穩定結構。換句話說，林國漳並不是挑戰藍營地盤，而是在承接一張原本就存在的綠營票倉地圖。至於吳宗憲，吳靜怡直指，雖在50歲以上族群具優勢，加上名字辨識度高，在電話民調中可額外拉抬5至8%支持，但問題在於，他尚未真正接收林姿妙留下的地方紅利。更關鍵的是，宜蘭選民氛圍正在轉變，有30.4%傾向「換民進黨做做看」，高於23.6%支持國民黨續任，顯示「民心思變」已成主流，而民眾黨僅6.5%的支持度，難以撼動大局。吳靜怡認為，這場選戰的深層結構，其實也是賴清德與鄭麗文所代表路線的對撞。但回到現實操作層面，真正的問題已經不是「藍白要不要合」，而是國民黨在沒有林姿妙的情況下，是否還有能力證明自己「穩贏宜蘭」。最後，她更強調，綠營翻盤機會高，藍營再不警醒，就準備迎接宜蘭全面綠化的歷史一刻。