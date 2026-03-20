我是廣告 請繼續往下閱讀

根據路透報導，特斯拉正與中國太陽能設備廠洽談，擬採購約29億美元設備，用於在美國建立太陽能面板與電池製造產能。消息指出，這批設備預計主要運往德州，且特斯拉要求供應商在秋季前交貨。這項採購案，蘇州邁為是主要候選供應商之一，其他潛在供應商還包括深圳捷佳偉創與拉普拉斯新能源科技。由於部分設備涉及出口管制，相關業者目前也在向中國官方申請許可。外媒指出，馬斯克目標是在2028年底前，於美國打造100GW的太陽能製造能力，主要供特斯拉使用，另有部分將用來支援SpaceX衛星供電需求。這也意味，特斯拉正把太陽能視為未來能源布局的重要一環，而不只是電動車之外的邊緣業務。即使美國持續推動本土製造、降低對中國依賴，但在太陽能設備領域，現階段仍難完全脫離中國供應鏈。路透報導指出，美國雖對中國及東南亞較便宜的太陽能板與電池設有關稅壁壘，但太陽能製造設備早在2024年就被排除在關稅之外，之後也延續這項豁免，反映美國本土業者在設備端仍缺乏足夠替代來源。對中國設備廠而言，若特斯拉訂單最終拍板，無疑將是一大利多。路透指出，近年中國太陽能設備供應商受到國內產能過剩影響，需求表現偏弱，如今若能接下這筆大單，將有助提振接單動能。