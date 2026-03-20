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▲ 「台南農村好物FUN手作」展售活動，市長黃偉哲與議員陳秋萍共同推銷台南特產。（圖／南市府提供）

台南市政府攜手愛買台南店，自3月20日至22日於賣場舉辦「台南農村好物FUN手作」展售活動，集結在地農漁特產品與手作體驗，讓民眾在購物同時也能參與DIY活動，打造結合採購與體驗的多元消費場域。市長黃偉哲今(20)日也特別到場為台南好物站台，邀請大家來逛逛，順道採購一袋台南好物提回家！黃偉哲表示，台南農產品不只外銷各地，現在也回到在地愛買上架，讓市民更容易買到山海好物。台南幅員廣大，許多優質農漁產品過去市區民眾較少接觸，透過愛買平台集中展售、提升能見度。未來也會持續拓展通路，全台甚至東部市場都已見成效，邀請大家到愛買一次買齊台南好物，支持在地農業。這次活動邀集來自山區、平原及沿海的農漁業者參與，包含楠西梅嶺梅子加工品、水果果乾、新市區農會與永康青農生產的麻油，以及北門蘆竹溝烤鮮蚵等，展現台南從山到海的豐富物產。農業局也說，現場除展售多項精選農漁產品外，也規劃多場免費DIY體驗活動，包括梅醋製作、後壁崁頂社區放火馬文化手機架、園藝療癒種子吊飾及蚵仔吊飾等，結合在地文化與產業特色，每場限額20組，報名踴躍、場場額滿。此外，現場亦邀請大台南花菓盆栽協會展示花卉盆栽，為賣場增添綠意，營造更具質感的消費環境。此外，該賣場自3月20日至24日針對Happy Go會員提供多項回饋，包含上百項民生商品專屬會員價及點數最高10倍送等優惠，讓民眾在採購優質農產品之餘，也能享有實質回饋，達到聰明消費、輕鬆抗漲的效果。