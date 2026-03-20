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▲小Call（如圖）登上《聚焦2.0》透露遭騙百萬、表妹過世等重創歷程，陷入人生低潮。（圖／年代提供）

小Call親人癌逝！淚崩苦陷人生低潮

小Call被騙百萬！整個人狀態非常差

▲小Call（如圖）透過飲食控制、每日攝取2000c.c.水分，3個月內瘦下10公斤。（圖／年代提供）

42歲藝人小Call（郭怡伶）近日登上《聚焦2.0》，談及過去一年接連面臨親人離世與事業受挫的低潮經歷，坦言人生一度跌入谷底，不僅投資百萬經營YouTube頻道慘遇合作糾紛，品牌合作也臨時喊卡，接連打擊讓她身心俱疲，小Call透露，就在錄影前一天，表妹不敵乳癌辭世，突如其來的噩耗至今難以平復，「腦袋一直轉，整個人狀態非常差」，甚至因此失眠。小Call哽咽表示，表妹在32歲時自行發現乳房硬塊，確診乳癌後展開長達5年的抗癌歷程，未料去年過年前病情急速惡化、癌細胞擴散，全身高燒不退，住院後便再也沒有回家。小Call前幾天南下探望時，見對方已瘦到只剩骨架，無法進食、喝水，連排泄都有困難，見證對方一路努力抗病卻仍敵不過命運，令小Call深感不捨，只能轉念「離開是一種解脫。」除了喪親之痛，小Call在事業上也接連受挫，她透露疫情期間為拓展事業版圖，決心經營YouTube頻道，並豪氣砸下百萬製作費，與熟識友人簽約製作房產企劃，未料對方收款後卻遲遲未動工，整整一年「零產出」，最終更在去年無預警喊停合作，錢就這樣打水漂。屋漏偏逢連夜雨，小Call原擔任某品牌大使多年，去年簽約後不久竟以資金問題為由中止合作，雙重打擊使她情緒跌至谷底，「腦袋一直轉，整個人狀態非常差」，還因此失眠，小Call去年有段時間不忌口、想吃什麼都吃，等到回過神時體重竟突破53公斤，相當臃腫。好在《聚焦2.0》邀請專家分享健康觀念，小Call透過飲食控制、每日攝取2000c.c.水分，並搭配皮拉提斯訓練，成功在3個月內瘦下10公斤，腰圍回到23吋，更大方在攝影棚秀出小蠻腰與背肌，展現傲人的健身成果。更多精彩內容請鎖定本週六晚間8點《聚焦2.0》。