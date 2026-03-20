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▲台灣港務公司參與高雄智慧城市展，呈現高雄港在智慧永續面向的成果，吸引參觀人潮。(圖／記者黃守作攝，2026.03.20)

▲台灣港務公司參與高雄智慧城市展，吸引參觀人潮。(圖／記者黃守作攝，2026.03.20)

▲台灣港務公司參與高雄智慧城市展。(圖／記者黃守作攝，2026.03.20)

台灣港務公司與高雄港務分公司於今(20)日至22日，參與在高雄展覽館所舉辦的2026高雄智慧城市展，以物聯網應用×港務轉型為核心，設攤展示智慧化永續管理與物聯網的應用，呈現高雄港在智慧永續面向的成果與面貌，吸引參觀人潮。台灣港務公司與高雄港務分公司是由台灣港務公司總經理王錦榮、助理副總經理王月惠、高雄港務分公司主任秘書張紋英率團隊，參與在高雄展覽館所舉辦的2026高雄智慧城市展，展現智慧港灣創新躍動的理念。灣港群環境品質資訊平台，此兩大主題的主要內容為，港區聯外道路貨櫃車的即時交通訊息及高雄港區環境品質即時資訊，與港市的行及環境具有密切關連。至於港務168系統是整合船舶動態、貨櫃作業、物流運輸等多元資訊，透過即時監控與智慧分析，提供港口產業相關利害關係人快速且便捷查詢貨櫃車的關鍵資訊，為港市交通打造「一站式智慧港務服務」，有助於提升用路人、交通旅次、港口相關作業的效率與安全性。王錦榮說，而台灣港群環境品質資訊平台，是整合港口的空氣、水質、噪音等環境監測數據，以視覺化介面呈現，同時建立預警機制，有效地協助港口落實綠色治理與永續發展，促進港口以智慧化兼顧環境品質及永續發展。王錦榮指出，智慧永續港的建構，不僅是資訊技術升級，更是港務永續發展的轉型，而透過港務168系統與台灣港群環境品質資訊平台的導入，顯示港口經營者不僅是關注港口經濟發展，更是用心提升與城市社區共榮的成效，高雄港務分公司亦將持續為港口利害關係人投注智慧永續的元素。王錦榮並指出，高雄港務分公司期許未來透過智慧永續港的深化，以「強港航、興觀光、智管理、達永續」為核心，推動港務數位轉型、強化環境永續，攜手產業與民眾共同邁向智慧永續港口世代。