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資安院傳有內鬼違規存取資料，昨日新北市調查處約談3工程師，並依妨害電腦使用罪偵辦。數位發展部資通安全署表示，內部稽核違規，因此主動找法務部調查局協助偵辦，初步了解是內部人員透過技術手段駭入內部電腦系統，取得其無權限閱覽的內部文件；目前已進入司法調查程序。聯合報今日報導，國家資通安全研究院主管透過內部系統漏洞，直接下載機敏資料，繞過執行作業系統指令。資安署表示，該事件是在農曆年前，內部稽核中主動發現，並主動尋求法務部調查局協助進行偵辦。資安署說，經初步了解，本案為資安院內部人員透過技術手段駭入內部電腦系統，取得其無權限閱覽的內部文件。關於涉案人員取得上述文件後，是否有將資料外洩給其他外部單位或個人，目前調查局與資安院正全力調查與釐清當中。資安署強調，本案目前已進入司法調查程序，資安署與資安院將全力配合檢調單位偵辦，秉持勿枉勿縱之原則。同時，資安署已要求資安院全面檢視並強化內部資安管控機制，以確保國家資安防護量能不受影響。