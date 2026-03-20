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隨著台灣邁入少子化時代，教育投資也邁向精緻化。孩子變少了，父母對教育的期望與資源投注反而更加集中，「明星學區宅」因此長年供不應求，成為房市中最具韌性的產品之一。學區宅多座落於文教氣息濃厚的區域，環境單純、綠意環繞，生活機能成熟完善，從食衣住行到育樂休閒一應俱全。不僅承載著家長對教育的期盼，更具備資產保值與增值優勢，成為家庭資產配置的重要選項。近年來，隨著高科技產業進駐，高雄楠梓產業園區吸引大量科技人才移入，人口結構明顯年輕化，也複製了雙北與新竹常見的「逐名校而居」現象。為回應科技家庭對優質教育的需求，全新規劃的藍田雙語國小預計於2026年（115學年度）正式招生。該校為全台首座全鋼骨低碳雙語校園，校舍新穎、環境優質，並以閱讀、雙語、科技與兒童哲學為特色課程核心，強調跨域思維與國際視野的培養。在綠意圍繞的校園中，孩子不只是學習知識，更學會思考與對話。學生多來自高收入或專業背景家庭，家長普遍重視語言能力與國際競爭力，希望孩子從小建立全球視野。優質且背景相近的家庭聚集，也讓學區自然形成良性的社交與人脈網絡，為下一代鋪陳更寬廣的人生舞台。名校光環帶動區域價值，也讓藍田雙語國小周邊的住宅市場備受矚目。其中，由上市集團打造的「遠雄一靚」，以遠雄品牌力與規劃質感，成為楠梓學區宅新焦點。「遠雄一靚」基地面積達2432.29坪，僅29%低密度開發，大門大器退縮20米，光影、綠意與水景交織出返家的儀式感。社區規劃稀有渡假Villas泳池，讓住戶在日常生活中，也能享有如度假般的鬆弛節奏。對忙碌的科技家庭而言，這不僅是居所，更是沉澱身心的場域。除此之外，全齡化設計與豐富實用的親子公設，動靜分區完善，讓社區成為育兒最安心的後盾。孩子能在安全環境中自在成長，父母也能減輕育兒壓力，享受更高質感的家庭時光。除了提供舒適居住環境，「遠雄一靚」也以永續為核心理念，預計申請銀級綠建築標章。建築導入自然風、光與水的被動式設計，年減碳排量達571.7噸，相當於種下3388棵大樹的固碳量，預估每年可為社區節省約758萬元電費。(計算數字由易境永續設計顧問有限公司提供)室內規劃同樣貼近新世代家庭需求。2房2衛川字型格局，無虛坪設計放大實際使用空間；客餐廚一體的LDK設計，讓家人互動更緊密。配備LOW-E玻璃、防霾紗窗、軟水與全棟淨水系統，並預留電動車充電套管，兼顧健康、舒適與未來趨勢。產品規劃22至26坪兩房，以及33至36坪三房格局，滿足不同家庭階段需求。在少子化的時代裡，父母為孩子選擇的不只是學校，更是一種生活環境與價值觀。「遠雄一靚」所在的學區聚落，正成為科技菁英家庭落腳南台灣的重要座標，讓孩子贏在起跑點，也讓全家人在生活品質上，穩健地贏在終點。接待會館：高雄市楠梓區藍田路1001號旁洽詢專線：(07) 365-8188