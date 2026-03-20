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陶瓷杯墊（共 3 款）：包含姆明、小不點、樹精款，加購價 $79 元

小不點飲料袋：為手搖探險量身打造，加購價 $199 元

手挽袋（共 3 款）：包含姆明、爸爸、樹精款，加購價 $169 元

晴雨兩用自動傘：質感設計應對多變天氣，加購價 $399 元

兩用抱/頸枕：提供深度的物理守護，預估 3 月底正式開賣，加購價 $499 元

長假後的疲勞，加上3月的連假真空期，上班族需要的加油打氣是一場能暫時登出現實的救贖。茶飲品牌「茶聚」自3 月 10 日起 ，引進來自芬蘭森林的隨遇而安哲學。近期引發社群熱議、「白白胖胖、常被誤認為河馬」的森林精靈姆明（Moomin），其面對冒險時的好奇心與熱愛生活的態度，正是本次新品研發的靈感來源。限量上市「跳跳糖奶霜」系列 ，為喜愛手搖的上班族在午餐過後開啟大人系感官探險。本次檔期主推的限量新品「跳跳糖奶霜」，在研發上展現了極致的職人偏執 。茶聚嚴選來自紐西蘭的放牧乳源鮮奶油，與熬煮蔗糖打發，堅持不加奶蓋粉，不摻一滴水，打造出更厚實的鹹甜綿密。最令人驚喜的是用來搭配奶霜，專程空運來台的西班牙分子料理跳跳糖 。當跳跳糖與厚實鹹甜奶香融合，一起在舌尖蹦開，為沒有連假的上班族帶來微型感官叛逆，暫時靈魂登出辦公室 。完美的探險需要穩定的靠山。茶聚這款極具衝擊力的新品，推薦搭配獲得國際食品界米其林（iTi）風味絕佳二星獎章的高品質茉莉窨花綠茶——「香片姍姍」 。香片姍姍茶底經歷 4168 小時研發，採用獨特的「三拌三薰」窨花工藝，讓自然茉莉花香與茶韻完美平衡，回甘不澀 。厚實奶霜的鹹甜遇上姍姍的清甜茶韻，不但層次豐富，更能去除午餐後的油膩雜味。茶聚希望透過精心研發的茶飲，讓消費者在下午15:00 的辦公室裡由一杯好茶，感受到純粹的心靈寧靜與驚喜。除了味覺上的冒險，茶聚更將這份治癒力延伸至生活周邊。自 3 月 10 日起，五款限量聯名商品將於全台門市陸續開賣：活動日期：2026 年 3 月 10 日限時優惠：3/10 - 3/31 奶霜系列任選 + 沐嵐奶茶 組合價99元質感周邊：同步推出聯名手挽袋、小不點飲料袋、兩用抱/頸枕等限量預購商品