city’super 將於 2026年3月26日至4月15日 推出年度重點活動「清酒祭 2026」，集結來自日本各地酒造的經典與話題酒款，並於 3月28日至3月29日於板橋大遠百舉辦限定清酒展演活動，打造結合「選品 × 體驗 × 文化」的春日微醺盛會。
百款清酒集結｜從經典到話題，一站式風味選品
本次清酒祭以「風味選品」為核心，精選超過百款日本清酒，從高端大吟釀到入門易飲酒款，完整呈現清酒的多元樣貌。
3/28–3/29 板橋限定｜沉浸式清酒展登場
活動期間最大亮點，為 3月28日至3月29日於板橋大遠百9樓 舉辦的清酒展演活動，集結多家日本酒造來台參與，打造期間限定的清酒文化體驗空間。現場除可一次品飲多款清酒外，亦結合日本酒造代表來台交流、日式祭典氛圍打造與互動活動。透過「品飲 × 文化 × 體驗」三大面向，讓消費者在城市中感受日本酒文化的魅力。
清酒祭期間，city’super 亦推出多項限定優惠與活動：
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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活動期間最大亮點，為 3月28日至3月29日於板橋大遠百9樓 舉辦的清酒展演活動，集結多家日本酒造來台參與，打造期間限定的清酒文化體驗空間。現場除可一次品飲多款清酒外，亦結合日本酒造代表來台交流、日式祭典氛圍打造與互動活動。透過「品飲 × 文化 × 體驗」三大面向，讓消費者在城市中感受日本酒文化的魅力。
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