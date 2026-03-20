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▲獺祭 未來作曲 純米大吟釀 720ml(板橋店限量)，聆聽音樂發酵，與地利與日本跨界共釀，演繹工藝與藝術的極致。售價 4,250元／瓶。（圖／city’super提供）

▲八海山 瓶內二次發酵酒 白麴氣泡清酒 720ml(New)選用白麴釀造，帶出清爽酸感，細緻氣泡與優雅口感，重新詮釋高端氣泡清酒風味。原價 3,650元／瓶 特價 3,100元／瓶。（圖／city’super提供）

▲英勲 130周年 純米大吟釀微濁酒 720ml(限定款｜New)創業120周年紀念限定，全量使用「祝」米磨至40%，原價 3,500元／瓶，特價 2,980元／瓶。（圖／city’super提供）

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▲出羽鶴 發泡清酒 明日 720ml(限定款)秋田富山軟水釀造出的香檳型氣泡酒，細緻氣泡口感，帶出清爽層次，佐餐與開胃皆完美。原價 2,850元／瓶 特價 2,450元／瓶。（圖／city’super提供）

city’super 將於 2026年3月26日至4月15日 推出年度重點活動「清酒祭 2026」，集結來自日本各地酒造的經典與話題酒款，並於 3月28日至3月29日於板橋大遠百舉辦限定清酒展演活動，打造結合「選品 × 體驗 × 文化」的春日微醺盛會。本次清酒祭以「風味選品」為核心，精選超過百款日本清酒，從高端大吟釀到入門易飲酒款，完整呈現清酒的多元樣貌。活動期間最大亮點，為 3月28日至3月29日於板橋大遠百9樓 舉辦的清酒展演活動，集結多家日本酒造來台參與，打造期間限定的清酒文化體驗空間。現場除可一次品飲多款清酒外，亦結合日本酒造代表來台交流、日式祭典氛圍打造與互動活動。透過「品飲 × 文化 × 體驗」三大面向，讓消費者在城市中感受日本酒文化的魅力。