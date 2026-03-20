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Andy、家寧撕破臉 慘遭淨身出戶吐心聲

▲Andy（如圖）在影片中呼籲大家，錢一定要分清楚（圖／Andy老師YT）

YouTuber「眾量級」過去由Andy與家寧組成，然而雙方去年卻鬧翻，Andy控訴百萬頻道及收入遭家寧一家人奪走，事隔一年官司仍在進行中。Andy今（20）日上傳新片回應網友提問，被問到心中是否有悔恨？Andy直言曾把家寧當成家人、就連對方的媽媽也視為岳母對待，沒想到一夕之間所有信任全被擊垮，讓他苦笑說：「我比較悔恨當初那樣傻傻的，只顧著工作拍片。」Andy分手家寧後慘遭淨身出戶，頻道、收入全都沒了，事隔一年他有感而發說，自己當然還是會相信人，但是不管再親、再信任的人，都要有底線，如果對方得寸進尺就必須注意，因為真的愛你的人一定會替你著想。而Andy在影片中呼籲大家，錢一定要分清楚，因為有可能一夕之間會把過去所有的信任擊垮，他直言曾把家寧當成家人，共同經營頻道、公司，甚至把對方的媽媽視為岳母，怎料如今卻撕破臉，讓Andy心寒說：「什麼都沒有了。」更悔恨年輕時傻傻的，只顧著拍片，錢也不知道該如何管理。不過，Andy也慶幸自己是在30歲時遇到打擊，坦言如果再過20年，要重新爬起來恐怕就沒這麼容易，他也把這次的經驗當作是人生的課題。