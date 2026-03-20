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中東戰火持續加溫，伊朗不斷對波斯灣地區國家展開攻擊，荷姆茲海峽航運仍受阻，一波未平一波又起，葉門叛軍胡塞組織稍早也放話可能封鎖曼德海峽，這是往來歐亞非與紅海航道的重要水域。根據《俄新社》周五（20 日）報導，葉門叛亂組織胡塞政治局成員穆罕默德 · 布海提(Mohammed al-Bukhaiti)表示，為支持伊朗，可能封鎖曼德海峽（Bab-el-Mandeb），揚言攻擊參與襲擊伊朗、伊拉克、黎巴嫩和巴勒斯坦的國家的船隻。英媒《The Telegraph》提到，曼德海峽與現在癱瘓的波斯灣入口荷姆茲海峽相似，同樣也是狹窄的水域通道，乘載繁忙的海上航線，海峽連接歐亞非三大洲，連接蘇伊士運河和紅海、亞丁灣和印度洋，是世界上最脆弱的航運咽喉要道。在胡塞組織放話前，已有機構預先判斷胡塞可能趁機作亂，美媒NBC提到，儘管胡塞武裝尚未重新發動其飛彈攻擊行動，海事情報公司 Windward 週一發布的最新報告已顯示他們可能這麼做的威脅，可能使曼德海峽（Bab el-Mandeb）航運流量「大幅下降」的情況同時出現。專門研究非洲之角的智庫查塔姆研究所（Chatham House）資深研究員蘇利曼(Ahmed Soliman)表示：紅海航道是一個非洲、波斯灣、中東、亞洲以及全球各方勢力交會的空間，該區域一旦升級衝突，將對航運造成極大的不穩定影響。皇家聯合軍種研究所的研究員Ozcelik指出，胡塞武裝尚未採取行動，很可能反映出伊朗報復行動的節奏與順序。伊朗可能判斷，將胡塞這張牌保留到後面使用會更有利。