前身為汪小菲投資經營的S Hotel，最新消息是確定由旗下有多家旅館連鎖的「雀客國際」接手，飯店外牆已掛上全新「OOD 梧邸酒店」招牌，雀客國際也表示，全新的「OOD Hotel 松山敦北」力拼今年第四季前能開始試營運。

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位在台北市敦化北路、長春路口，前身為汪小菲投資經營S Hotel的龍巖敦北西華大樓，側面已掛上「OOD 梧邸酒店」，全名為「OOD Hotel 松山敦北」，品牌定位為「都會生活方式的策展者」，而此舉也象徵雀客國際品牌正式跨足高端酒店市場。雀客國際表示，目前趕工當中，期望可以在今年第三季將近第四季能開始試營運。

▲S Hotel由「雀客國際」接手，將掛上雀客集團中「OOD 梧邸酒店」之品牌。（圖／雀客國際提供https://www.checkinn.com.tw）
▲S Hotel由「雀客國際」接手，將掛上雀客集團中「OOD 梧邸酒店」之品牌。（圖／雀客國際提供https://www.checkinn.com.tw）
雀客國際也宣布 日本大阪、菲律賓今年都有新分點

雀客國際同時也宣布，雀客旅館‧大阪新世界（CHECK inn - Osaka Shin-Sekai）預計於2026年3月底正式開幕，為公司日本市場的第二間據點，全館共63間客房。

而2026年第四季，於菲律賓也將推出全新度假型旅宿據點，正式跨足東南亞休閒度假市場，也是首次推出都市商旅以外的度假型產品線。

▲雀客國際將在菲律賓開設「蘇比克雀客國際酒店」，地點就在蘇比克灣，此為3D渲染示意圖。（圖／雀客國際提供）
▲雀客國際將在菲律賓開設「蘇比克雀客國際酒店」，地點就在蘇比克灣，此為3D渲染示意圖。（圖／雀客國際提供）
天成飯店集團打造天成逸旅-蝴蝶谷  宣告正式開幕

此外，另一家天成飯店集團則有「天成逸旅-蝴蝶谷」在花蓮宣告正式開幕，該飯店由天成飯店集團攜手農業部林業及自然保育署花蓮分署共同打造。天成飯店集團表示，自2025年底試營運以來，廣獲旅客肯定與好評，日前舉行盛大開幕，新飯店推出優惠，即日起至2026年12月30日止，凡加入Cosmos CLUB 會員，享100點可兌換加價購優惠，會館精緻客房雙人一泊三食6688元起。

▲「天成逸旅-蝴蝶谷」為天成飯店集團攜手農業部林業及自然保育署花蓮分署，雙方共同打造。（圖／天成逸旅蝴蝶谷提供hualien.cosmos-otium.com）
▲「天成逸旅-蝴蝶谷」為天成飯店集團攜手農業部林業及自然保育署花蓮分署，雙方共同打造。（圖／天成逸旅蝴蝶谷提供hualien.cosmos-otium.com）
資訊來源：雀客國際天成逸旅-蝴蝶谷


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